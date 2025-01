Breanna Stewart fait l’actualité sur ce mois de janvier avec le lancement de la ligue 3×3 « Unrivaled » qu’elle a co-fondée en également joueuse du Mist, aux côtés de Jewell Loyd et Courtney Vandersloot notamment.

Puma se tient à ses côtés en lançant un nouveau coloris de sa ligne signature, la Stewie 3 pour entamer 2025. Baptisé « Lace Em Up », il se distingue par sa tige et sa semelle en violet, uniquement contrastée par des touches de vert, sur le logo de la joueuse du New York Liberty notamment, sur la languette.

La Puma Stewie 3 « Lace Em Up » est prête à être lacée depuis hier sur Basket4Ballers, pour le prix de 130 euros.