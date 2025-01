Toumani Camara prend de plus en plus de place chez les Blazers

C’est le printemps avant l’heure à Portland, où les jeunes poussent continuent de bien grandir. Malgré la défaite concédée cette nuit face à Oklahoma City (108-118), mettant fin à une série de quatre victoires, Scoot Henderson et Deni Avdija ont encore fait très bonne impression. Le premier a confirmé sa bonne passe actuelle avec 25 points en sortie de banc, tandis que le second a livré un nouveau match plein et continue de prendre de l’assurance au fil des semaines (28 points, 8 rebonds, 8 passes décisives).

Malheureusement, en l’absence de Deandre Ayton, touché au genou, le trio Anfernee Simons – Shaedon Sharpe – Jerami Grant, censé porter l’ensemble, n’a pas été au rendez-vous. Un autre jeune joueur a en revanche poursuivi sur sa lancée depuis le début d’année 2025 : Toumani Camara.

Sur les pas de Deni Avdija

Le sophomore belge a rendu une copie presque parfaite avec 24 points (son record en carrière) à 8/11 au tir dont 5/5 à 3-points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Chauncey Billups a notamment salué son entente avec Deni Avdija.

« Les automatismes commencent à se mettre en place. Ils commencent à peine à apprendre comment jouer ensemble, tout comme avec le reste des gars. Les deux sont de très jeunes joueurs qui, je pense, découvrent en ce moment des choses sur eux-mêmes qu’ils n’avaient jamais expérimentées auparavant », a-t-il déclaré.

Même son de cloche pour Toumani Camara, qui voit en son coéquipier, un poil plus expérimenté, des similitudes dans l’état d’esprit, un impératif dans une saison d’apprentissage pour le groupe.

« Je dirais qu’il y a notre énergie, la façon dont on joue dur des deux côtés du terrain et à quel point on veut avoir de l’impact sur les matchs pour essayer d’aller chercher la victoire », a ajouté le joueur de 24 ans.

Un profil à la Herb Jones

Toumani Camara a presque sanctionné OKC à chaque fois, avec pour cerise sur le gâteau ce 5/5 de loin. Pour autant, le natif de Bruxelles reste d’abord étiqueté comme étant un gros défenseur, et c’est avant tout pour ça que Chauncey Billups le met sur le terrain, ce côté « mort de faim » qu’il essaie de transmettre à son groupe.

« Toumani va essayer de faire son mieux pour t’empêcher de scorer, de toucher le ballon, d’installer ton attaque. Il n’essaie pas seulement d’être costaud et d’avoir un impact. Il essaie vraiment d’être disruptif et de faire sortir son adversaire direct de son match », a poursuivi Chauncey Billups.

Mark Daigneault lui a pour sa part rendu un bel hommage en le comparant à un Herb Jones, pour son agressivité des deux côtés du terrain et ce côté… « disruptif ».

« Défensivement, c’est vraiment là que tu te connectes avec ton équipe. Dans la communication, et dans l’effort », a glissé Toumani Camara, qui est toutefois ressorti frustré de sa prestation défensive face à un Thunder imperturbable. « J’ai eu le sentiment de me faire passer trop facilement sur les un-contre-un. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L’effort était là, mais je ne bougeais pas comme d’habitude, et ça a été frustrant ».

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 43 31 42.9 33.5 71.4 2.2 3.3 5.5 2.0 2.9 1.4 1.4 0.6 9.7 Total 113 27 44.0 33.6 74.1 2.1 3.0 5.1 1.5 2.7 1.1 1.3 0.5 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.