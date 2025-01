Grâce à sa maman, Kyle Kuzma a décidé de ne plus bouder

« Agressif oui, je vais être agressif à présent ! ». Voilà des mots qu’on ne pensait plus entendre sortir de la bouche de Kyle Kuzma ! Léthargique depuis le début de la saison, l’intérieur de 29 ans traîne sa peine comme un fantôme sur le terrain, bien loin du possible franchise player qu’il était censé incarner après sa prolongation de contrat. Non content d’afficher des stats en chute libre cette saison, le joueur semble peu concerné sur le terrain, au point de n’avoir pas encore atteint la barre des 30 points cette saison.

C’est désormais chose faite avec une sortie à 30 unités et 11 rebonds dans la défaite face à Phoenix. A en croire ses explications pour justifier ce réveil soudain, il semblerait que l’ancien ailier des Lakers passait simplement son temps à bouder, regrettant d’être mis en retrait suite au choix de la franchise de faire le pari de développer d’autres jeunes joueurs. C’est suite à un échange avec sa mère qu’il aurait réalisé qu’il empruntait le mauvais chemin, pour son équipe, pour lui, et la suite de sa carrière, qu’il soit échangé, ou pas, d’ici la « trade deadline ».

« Je pense qu’aujourd’hui, j’ai juste décidé d’être moi-même et je n’ai pas particulièrement essayé de m’intégrer dans ce qu’on fait ici. J’ai juste joué comme c’est venu. Je crois que ma mère m’a aidé là-dessus. J’ai pu la voir aujourd’hui », a-t-il lancé. « Je pense avoir essayé de m’insérer dans le projet. Je pense avoir aidé les plus jeunes à prendre confiance en eux afin qu’ils puissent faire leur truc. Aujourd’hui, je pense que c’est le match de l’année où j’ai été le plus convaincant ».

Brian Keefe prêt à faire table rase du passé

Selon lui, aider les plus jeunes tout en restant agressif, n’est pas toujours compatible. « Parfois », précise-t-il. « Simplement parce qu’il y a certains positions sur le terrain où on joue nos systèmes. Et sans doute que dans les années précédentes, j’aurais été dans ces systèmes, vous voyez ? ».

Dans une situation délicate à devoir gérer un vestiaire qui enchaîne les défaites, Brian Keefe n’avait pas sanctionné son joueur depuis le début de saison et il comptait sur sur lui pour aider le groupe à sortir de cette mauvaise passe, alors que les Wizards affichent le pire bilan de toute la NBA (6v-38d).

« Je crois qu’il reprend juste son rythme. On en a parlé il y a une semaine avec les journalistes. Il n’a pas vraiment eu la chance de s’entraîner avec le reste de l’équipe cette année compte tenu des blessures des uns et des autres. Voilà le genre de joueur qu’il est. On le sait tous, et voilà de quoi il est capable. Il retrouve juste son rythme, son énergie, sa condition physique, tout ce qui concerne le timing. Je pense qu’il est en train de monter en puissance. C’est ce que nous attendons de lui ».

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 WAS 27 28 42.3 28.0 58.4 0.8 4.9 5.7 2.7 1.6 0.7 2.4 0.2 14.6 Total 502 31 45.0 33.4 72.6 1.0 5.3 6.3 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.