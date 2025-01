Gabe Vincent prend du volume dans le jeu des Lakers

Austin Reaves n’est pas le seul à profiter du départ de D’Angelo Russell pour prendre davantage la lumière mais aussi assumer plus de responsabilités aux Lakers. À ses côtés, c’est Gabe Vincent qui semble avoir trouvé son rôle après une saison et demie galère, passée entre l’infirmerie et le bout du banc.

« Mon rôle ? C’est juste de gagner des matches et de nous aider à gagner des matches » a-t-il expliqué après la victoire face aux Nets de… D’Angelo Russell. « Certains soirs, ce sera uniquement par des tâches défensives. Certains soirs, j’aurai davantage la balle. D’autres encore, je devrai trouver mes spots. Quel que soit mon rôle, le but est d’aider cette franchise à gagner des matches. »

Auteur de 14 points mercredi face au Heat, son ancienne formation, il a triplé sa production depuis un mois, passant de 2.8 points par match à 31% aux tirs lors des 19 premiers matches, à 6.9 points de moyenne à 45% aux tirs. Face aux Nets, il a confirmé sa montée en puissance avec 10 points, 3 passes, 2 interceptions, mais aussi 2 contres !

Après avoir joué 11 matches la saison passée, Gabe Vincent est enfin débarrassé de ses pépins physiques, et à l’écouter le meilleur est à venir : « Je suis reconnaissant d’être en bonne santé. Je suis reconnaissant d’être sur le terrain. Mais je prends juste les matches, les uns après les autres. »

Le prochain, c’est le derby face aux Clippers, ce dimanche, dans une affiche à enjeu, entre les 5e et 6e de la conférence Ouest, séparés par une petite victoire.

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 11 20 30.6 10.7 50.0 0.4 0.5 0.8 1.9 1.7 0.8 0.5 0.0 3.1 2024-25 LAL 35 20 39.1 31.7 50.0 0.3 1.0 1.3 1.1 1.9 0.8 0.7 0.2 4.7 Total 241 21 39.5 33.0 82.6 0.3 1.3 1.6 2.1 2.0 0.8 1.0 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.