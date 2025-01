Nick Richards frappe très fort pour ses débuts avec les Suns

Et si les Suns avaient enfin trouvé la perle rare pour sortir du ventre mou de la conférence Ouest… Cette nuit, les coéquipiers de Kevin Durant ont remporté une 5e victoire en six matches, et ce succès à Detroit marquait les grands débuts de Nick Richards sous ses nouvelles couleurs. Arrivé dans la semaine des Hornets, le pivot a immédiatement trouvé ses marques avec 21 points et 11 rebonds en sortie de banc !

De sa performance, on retiendra son efficacité en première mi-temps avec 11 points à 100% aux tirs, quatre rebonds, dont deux offensifs, et une activité très intéressante. « Il a été super des deux côtés du terrain » a apprécié Mike Budenholzer. « Je trouve qu’il nous apporte une présence en défense, et des deux côtés du terrain au rebond. Je crois qu’il n’a pas réalisé de contre, mais on sent sa présence par son envergure. J’ai trouvé qu’il changeait le point de vue des adversaires. Il est arrivé la veille dans l’après-midi, et il joue 25 minutes pour 21 points et 11 rebonds… C’est très impressionnant ».

Le futur pilier de la défense

Même constat chez Devin Booker, déjà fan de son nouveau coéquipier. « Il a été incroyable ! Il prend des rebonds, il finit près du cercle… Ce n’est que son premier match, mais il a joué où il fallait. Il a trouvé des positions pour dunker. C’est une très bonne prise pour nous, et il l’a prouvé ce soir. »

Formé à Kentucky, Richards pourrait rapidement s’inviter dans le cinq de départ, et pousser davantage encore Jusuf Nurkic vers la sortie. « Il a été terrible ! » enchaîne Kevin Durant. « Par sa finition près du cercle, sa capacité à récupérer des possessions, à prendre des rebonds offensifs… Il a été spécial ce soir avec son 7 sur 8 aux tirs, ses lancers-francs et il a été de plus en plus à l’aise. »

Et Durant l’a déjà prévenu de la mission qui l’attend : « On lui a dit qu’on voulait qu’il soit notre pilier en défense. J’ai aimé ses débuts. »