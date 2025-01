Joyeux anniversaire à la Nike GT Cut 3 ! Il y a un an jour pour jour, la troisième version de la ligne « GT Cut » investissait le marché français, avec en bonus la sortie de sa « petite sœur » : la Nike GT Cut Academy.

Dans la lignée des deux modèles précédents, la Nike GT Cut 3 a connu un grand succès, à tel point que la marque à la virgule aurait fait le choix de continuer de la développer en sortant de nouveaux coloris, et avec pour conséquence de repousser la sortie d’une éventuelle Nike GT Cut 4.

En 2025, la Nike GT Cut 3 s’est déjà déclinée en trois coloris, avec la « Punch », la « Year of The Snake » et donc cette « Blue Fury ». La tige et la semelle sont principalement en bleu ciel, avec pour seuls compléments un « Swoosh » noir et gris sur l’empeigne, des inscriptions en noir sur la languette et le talon, ainsi qu’une touche de blanc nacré sous forme de dégradé pour donner un effet de vitesse sur la base arrière de la semelle.

La Nike GT Cut 3 « Blue Fury » devrait sortir dans les prochaines semaines au prix de 190 dollars.

(Via SneakerNews)