Le cinq majeur de la semaine | Russell Westbrook retrouve tout son impact

Les deux hommes étaient pourtant encore des candidats très crédibles, le pivot réussissant encore à finir la semaine en triple-double, mais on préfère mettre en avant Jaren Jackson Jr. et Domantas Sabonis sous le cercle, le premier étant plus agressif que jamais pour les Grizzlies, quand le deuxième a retrouvé le sourire avec les Kings.

Sur le « frontcourt », et malgré la grosse défaite face aux Knicks, difficile de ne pas souligner l’impact de Giannis Antetokounmpo, qui s’était illustré lors des trois victoires précédentes des Bucks.

Enfin, sur le « backcourt » de notre cinq majeur de la semaine, Zach LaVine ou Devin Booker étaient eux aussi des candidats intéressants, et forcément très crédibles, mais Cade Cunningham continue de surprendre (et surtout de gagner…) avec les Pistons, alors que Russell Westbrook mérite également qu’on évoque ses performances, lui qui fait partie des très bonnes surprises et des très belles histoires de la saison en cours avec les Nuggets.

Cade Cunningham

3 victoires – 1 défaite

24.8 points de moyenne à 52% de réussite, 6.8 rebonds et 9.8 passes

Russell Westbrook

3 victoires – 1 défaite

22.8 points de moyenne à 52% de réussite, 9.0 rebonds et 7.8 passes

Giannis Antetokounmpo

3 victoires – 1 défaite

25.3 points de moyenne à 57% de réussite, 13.8 rebonds et 6.8 passes

Jaren Jackson Jr

2 victoires – 1 défaite

29.7 points de moyenne à 57% de réussite, 9.7 rebonds et 2.3 contres

Domantas Sabonis

3 victoires – 0 défaite

22.0 points de moyenne à 61% de réussite, 20.3 rebonds et 7.3 passes

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine. Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien