Enfin une victoire pour les Hornets

Depuis le 23 novembre 2024, soit plus de six semaines, les Hornets étaient englués dans une longue série de revers. Ils avaient en effet perdu 18 matches sur 19 ! Leur dernier succès remontait au 8 décembre, soit dix défaites de suite… C’est dire si la victoire face aux Suns, eux aussi en pleine crise actuellement, a une importance significative pour cette formation.

« On a vraiment un groupe – des joueurs au staff, en passant par les dirigeants – qui est obsédé par les progrès du quotidien », livre Charles Lee. « C’est une joie de venir travailler. Je suis heureux pour eux, ils se sont accrochés, se sont serrés les coudes face à l’adversité. On a montré ce dont on était capable. »

Cette victoire est aussi la huitième occurrence de la saison seulement avec LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges et Mark Williams sur le parquet. C’est avec ce quatuor que les Hornets pourront espérer gagner des matches.

« Quand on parle de talent, on a ce qu’il faut dans le vestiaire. Pareil au niveau de l’esprit de compétition », estime le coach de Charlotte. « On doit seulement le faire pendant quatre quart-temps. On l’a fait dans cette partie et on doit continuer d’enchaîner les bonnes journées. Ainsi, on sortira gagnant de tout ça. »

Les fans attendaient ça depuis le 21 novembre…

« C’est agréable d’avoir tout le monde de retour », ajoute LaMelo Ball. « Personne n’aime perdre, encore moins quand on enchaîne revers après revers. C’était le moment de gagner et on va essayer de garder cette énergie pour remporter un nouveau match. »

Comme la seule victoire depuis le 23 novembre fut signée à Indiana, les fans des Hornets, toujours mobilisés malgré les performance plus que médiocres de leur équipe, n’avaient plus assisté à un succès depuis le 21 novembre, face aux Pistons.

« Les fans sont présents depuis le début de saison, malgré les défaites. Dédicace à Buzz City. Les fans méritent ça, qu’on se batte, qu’on joue à fond chaque match. J’espère qu’on pourra leur offrir d’autres victoires », conclut Miles Bridges.