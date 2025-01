On dit des grands shooteurs qu’ils ont la mémoire courte et que, malgré les ratés précédents, ils pensent toujours que le prochain tir va rentrer. Trae Young est de cette trempe. Le meneur des Hawks n’était pas en réussite à Utah. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin pour crucifier le Jazz à la dernière seconde.

Sur une dernière action aussi dingue que confuse, Collin Sexton a pu égaliser à 121 partout d’un gros tir à 3-points alors que Utah avait été à deux doigts de perdre le ballon. Sans temps-mort, Atlanta n’a eu d’autres choix que de repartir sous son panier et de miser sur un coup de pouce de la providence, en plus du poignet de Trae Young.

« Je suis un compétiteur, de nombreux gars dans cette équipe le sont » a réagi Trae Young. « Collin l’est aussi, il vient d’Atlanta donc je savais qu’il voulait gagner ce soir. Il a fait un super match, il a mis un gros tir et je voulais simplement avoir le ballon derrière et tenter de shooter moi-même. Dieu a ensuite fait ce qu’il a fait. »

Dieu était visiblement du côté des Hawks dans le quatrième quart-temps, avec un 7/11 de loin, dont 2/2 pour le héros du soir. Trae Young avait pourtant débuté très timidement, avec un premier tir marqué après plus de 18 minutes et cinq points à la pause. Mais il s’est bien repris avec plus d’agressivité au retour des vestiaires, se lançant avec 7/8 aux lancers dans le troisième quart-temps, puis 3/4 au shoot dans le dernier, le buzzer beater en prime.

Troisième 20-20 de la saison

« Nous n’avions plus de temps, trois secondes je crois. Je voulais que l’on fasse rapidement la remise en jeu, j’ai essayé de dire à Dyson (Daniels) de faire la remise en jeu le plus vite possible en espérant pouvoir envoyer un tir. On s’entraînait pour ce genre de shoots quand on était enfant, pour s’amuser. Je suis juste très heureux d’avoir eu la possibilité de le faire ce soir et de nous faire gagner. »

Sans réussite, Trae Young a eu le mérite de ne pas forcer outre-mesure, insistant davantage sur la distribution pour ses coéquipiers. Pour la troisième fois de la saison, le meneur des Hawks a ainsi atteint la barre des 20 passes, pour 50 points inscrits par Atlanta mardi, 74 en comptant son total personnel. Le meneur a su lire avec justesse les trappes et prises à deux proposées par le Jazz, pour deux ballons perdus seulement.

« Quand il passe le ballon, il donne de la confiance à ses coéquipiers. Vous le voyez avec certains joueurs, même s’ils ratent leur tir derrière » a assuré l’entraîneur Quin Snyder. « Trae tire beaucoup de fierté à être efficace, à savoir quand lâcher le ballon, et quand scorer. C’est un processus. Il joue plus avec les écrans, en pick-and-roll avec des gars comme De’Andre Hunter, pas juste Clint Capela ou Onyeka Okongwu. On lui demande d’accélérer le rythme en transition aussi vite que possible, ce qui n’était pas une habitude chez lui malgré sa vitesse. »

Avec son quatrième match en « double double-double » (au moins 20 points et 20 passes), Trae Young se rapproche du Top 5 historique de la ligue, à une longueur d’Isiah Thomas, et à bonne distance du maître en la matière, Magic Johnson (13). Il lui reste toutefois 45 matchs pour égaler ou dépasser un record en la matière détenu par Isiah Thomas, auteur de ses cinq matchs du genre sur une seule saison (1984/85).