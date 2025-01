La Puma All-Pro Nitro fait briller les Lakers

La Puma All-Pro Nitro est l’un des modèles les plus productifs depuis sa sortie il y a un an et demi. Mais parmi la vingtaine de coloris déjà parus, aucune franchise NBA n’avait été mise à l’honneur. C’est désormais chose faite avec cette version « Team LA » qui reprend les couleurs des Lakers de Los Angeles.

La tige blanche est ainsi assortie de bandes en violet tandis que les finitions apparaissent en jaune, sur l’empeigne, la languette, le talon et pour faire ressortir le logo Puma.

La Puma All-Pro Nitro « Team LA » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.