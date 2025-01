Kawhi Leonard démarre sa présaison

Nous sommes début janvier et c’est donc au 35e match de la saison que Kawhi Leonard a pu débuter sa campagne 2024/25 avec les Clippers. Éloigné des terrains depuis huit mois, forcé de faire une croix sur les Jeux olympiques de Paris, l’ailier a mis beaucoup de temps à se débarrasser de cette inflammation du genou…

Forcément, son temps de jeu est encore limité, mais « The Klaw » n’a pas eu besoin de forcer face aux Hawks, son équipe s’imposant largement alors qu’il compilait 12 points à 4/11 au tir en 19 minutes.

« C’est un peu sa présaison, son training camp, étant donné qu’il n’en a pas eu » expliquait ainsi Tyronn Lue avant le match. « Tous ceux qui jouent ce soir ont pu travailler lors du training camp. Ils ont joué 30 ou 35 matchs donc on va traiter ça comme de la présaison pour lui. On va s’assurer de le faire revenir en douceur, s’assurer qu’il se sente bien, s’assurer que le gonflement (au niveau de son genou) ne revienne pas ».

Après la rencontre, l’entraîneur répétait ce mantra qu’il s’agissait d’une sorte de présaison dans la saison pour Kawhi Leonard, même si sa simple présence facilitait les choses pour ses coéquipiers.

Un sentiment partagé par Norman Powell, alors que l’intéressé est toujours aussi peu loquace face à la presse.

« Il n’y avait rien de difficile sur le fait de jouer ce soir » répondait-il ainsi. « On a mis en place les bonnes étapes pour en arriver là et jouer, c’est la partie la plus facile. C’est ce que j’aime faire. Ce qui est difficile, c’est de ne pas jouer, d’être dans le processus de rééducation et ne pas être avec mes coéquipiers. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.