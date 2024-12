Ja Morant absent plusieurs semaines ?

Comme on pouvait s’y attendre depuis ce week-end, les Grizzlies navigueront à vue avec l’épaule droite de Ja Morant (21.2 points, 7.9 passes, 4.2 rebonds et 1.1 interception de moyenne cette saison).

Blessé vendredi, après un écran de Daniel Theis qui l’a envoyé au sol et fait se tordre de douleur, le meneur est considéré en « week-to-week ». C’est-à-dire qu’il sera réexaminé chaque semaine, en espérant que les traitements qu’il reçoit fassent effet rapidement pour soigner son entorse (de niveau 1) de l’articulation acromio-claviculaire.

Bien sûr, Memphis ne compte pas prendre de risque avec Ja Morant, car on se rappelle qu’il avait déjà dû mettre un terme à sa dernière saison à cause de cette même épaule droite. Ce n’est pas non plus sa première blessure de la saison en cours, puisque le double All-Star a manqué 13 matchs jusqu’à présent…

Sans toutefois empêcher les Grizzlies de gagner, puisqu’ils se classent à la deuxième place de la conférence Ouest avec 22 victoires et 11 défaites. Mais la lourde défaite face au Thunder, dimanche soir, a confirmé que sans Ja Morant, ni Marcus Smart, Memphis sera en difficulté dans les jours, et peut-être les semaines à venir.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 20 28 45.4 32.3 83.8 0.7 3.8 4.4 7.9 1.6 1.1 3.8 0.4 21.2 Total 277 32 47.1 31.9 76.1 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.