Ja Morant a (encore) mal fini l’année en se blessant (encore) à l’épaule, suite à un écran autoritaire de Daniel Theis face aux Pelicans. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne s’agit que d’une entorse acromio-claviculaire, et les examens n’ont révélé aucune lésion grave, qui nécessiterait une opération. La mauvaise, c’est qu’il est difficile de donner un pronostic précis pour son retour, puisque le plus important, avec ce type de blessure, c’est d’éviter toute rechute.

Quoi qu’il arrive, Nike sera au rendez-vous du nouvel an avec cette Ja 2 « Twelve Time », attendu comme le prochain coloris de la ligne signature du meneur des Grizzlies. La tige en vert clair est accompagnée de touches d’orange, pour faire ressortir le « Swoosh » et le nouveau logo « Twelve Time » sur la languette, et de gris, sur le talon. Le col est habillé d’un vert plus foncé, tandis qu’on retrouve le même gris et vert clair sur la semelle.

La Ja 2 « Twelve Time » est annoncée pour le 1er janvier 2025 du côté des Etats-Unis au prix de 120 dollars. En espérant que sa sortie en Europe suive rapidement !

