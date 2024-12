Doug Christie veut sauver les Kings par la défense

« On a ce qu’il faut. C’est le message que je leur ai fait passer. On a ce qu’il faut dans ce vestiaire ». Ancien très bon défenseur, élu dans le meilleur cinq défensif en 2003, Doug Christie a prévenu ses joueurs que le salut des Kings passerait par des sacrifices en défense. Au point qu’il aimerait que ses gars imitent le joueur qu’il était, capable de tout donner sur un terrain, au point de demander à sortir.

« J’ai parlé de la cohérence, de la concentration, de la volonté de jouer pour mon équipe à un niveau si élevé que cela me faisait mal et que je devais sortir du terrain. C’est à moi de trouver cela » poursuit le successeur de Mike Brown.

Keon Ellis comme modèle

Clairement, ce n’est pas le genre de profil de ses joueurs, ni de son effectif, très porté sur l’attaque, comme on l’a encore vu samedi soir face aux Lakers. Mais à l’image de Keegan Murray, ils sont prêts à jouer le type de basket demandé par Christie. « Tout le monde apprécie Doug, et comme il va être notre coach intérimaire jusqu’à la fin de la saison, je pense que tout le monde va essayer de le soutenir et de lui offrir la meilleure situation possible, en essayant de lui éviter du stress », promet Murray. « Il est certain qu’il s’est adressé à chacun d’entre nous d’une manière ou d’une autre pour essayer de nous motiver. Il a été formidable ces dernières 24 heures, en essayant de motiver notre équipe pour qu’elle renverse la tendance de la saison. »

Même si Christie s’est appuyé sur le même cinq que Brown, il pourrait rapidement modifier la rotation, et un joueur pourrait profiter de la situation. C’est Keon Ellis, l’un des rares spécialistes défensifs de l’effectif.

« Keon est l’exemple parfait de tout ce que je veux », confirme Christie. « Quand il est entré en jeu ce soir, il n’a pas shooté. Il a mis la balle sous le bras et il a pris l’axe. Je l’ai regardé et je lui ai dit : ‘Ecoute, mec, tu dois tirer. J’ai besoin que tu shootes car tu shootes bien. Sur le plan défensif, tu t’améliores. Tu es un poison. Il faut que tu ne lâches pas les gars. Nous avons donc besoin de beaucoup de choses qu’il fait, mais nous avons aussi besoin qu’il shoote. »