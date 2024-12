Kenny Atkinson demande à ses Cavaliers de ne pas oublier de défendre

Record de saison aux points (149), à la passe (40), en nombre de paniers à 3-points (23)… Les Cavaliers ont terminé avec un paquet d’indicateurs au vert pour une 6e victoire de suite cette nuit, qui plus est sur le parquet des Nuggets. Tous les indicateurs au vert, ou presque.

« C’était une performance impressionnante au niveau du tir. L’exécution offensive était bonne. Il y a un peu d’inquiétude par rapport à la défense », nuance ainsi Kenny Atkinson à l’issue de la rencontre. Avec tous les membres de son « Big Four » – Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen – à 22 points ou plus, les Cavs ont shooté à 57%. Soit seulement un point de plus que leurs adversaires.

« Je ne vais peut-être pas aller dans le côté négatif, mais on ne va pas shooter ainsi en permanence. Donc lâcher 135 points, ça pique un peu. Ils ont une belle attaque, mais on doit resserrer notre défense. On ne va pas toujours mettre des tirs comme ça », répète le technicien de l’Ohio.

Cleveland a notamment été battu dans les points dans la raquette (50 à 68) et en contre-attaque (19 à 23). Kenny Atkinson avait noté en amont du match que la défense en transition aurait son importance. « Ils nous ont fait du mal. On savait en arrivant ici que ce serait la priorité. Donc la transition et leur jeu avec cinq joueurs derrière l’arc. Ils ont eu un paquet de ‘back door’, trop de points faciles », regrette le coach.

Celui-ci termine : « Donc bravo à eux, ils ont toujours eu une belle attaque avec (Nikola) Jokic, mais notre attaque est en pleine effervescence. » Avec 122 points sur 100 possessions, son équipe affiche la meilleure attaque de la ligue.