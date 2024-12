Paul George en panne d’adresse

Si les Sixers retrouvent des couleurs avec huit victoires sur leurs onze derniers matchs, ce qui leur permet de remontrer le bout de leur nez au pied du « play-in » dans la conférence Est, Paul George fait quant à lui grise mine avec une crise d’adresse qui commence à durer. Et forcément à inquiéter…

En effet, depuis son match référence à Charlotte, avec 33 points (à 13/20 aux tirs dont 6/9 à 3-points), PG n’arrive plus à régler la mire derrière l’arc avec un piteux 4/25, soit 16%, sur ses quatre dernières sorties.

Si cela s’explique en partie par le retour au jeu de Joël Embiid qui réoriente clairement le jeu à l’intérieur, et l’importance de son duo avec Tyrese Maxey, la troisième pointe du « Big Three » de Philly doit évidemment faire mieux que ça pour ramener les Sixers au sommet de l’Est.

Pour le pivot, il n’y a néanmoins pas encore lieu de paniquer. On n’est encore que fin décembre…

« Je pense qu’il sait ce qu’il fait. Je continue à lui parler. Il va finir par retrouver son jeu, je ne suis pas inquiet », souffle Joel Embiid dans The Inquirer. « Au fur et à mesure de la saison, quand on va commencer à trouver notre rythme de croisière, il va être bien meilleur que ça, plus efficace, ce qu’il a toujours été [en carrière]. Surtout sur le catch & shoot et pour créer ses propres situations de tirs. »

Encore en quête de repères

Encore en phase d’adaptation chez des Sixers qui cherchent encore leur identité de jeu après tant d’absences, Paul George ne tourne qu’à un petit 16 points de moyenne sur ses 18 matchs cette saison, avec des pourcentages de réussite (40% aux tirs dont 31% à 3-points) particulièrement faibles, par rapport à ses standards en carrière.

« On doit bouger davantage, je sais que je dois bouger davantage », regrettait-il ainsi après la défaite face à Cleveland. « Je dois reconnaître que je n’ai pas fait les efforts suffisants pour me déplacer. Notre attaque a été beaucoup trop stagnante, ce qui laisse la défense adverse se placer. Je dois mieux bouger, courir davantage sur le jeu de transition. Je dois être plus constant sur ces aspects du jeu pour me donner des paniers faciles. »

Auteur de 12 points à 4/17 aux tirs face à Boston, mais aussi de 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, Paul George n’a certes pas encore retrouvé son adresse. Mais l’ancien des Clippers est présent dans d’autres secteurs du jeu.

De quoi laisser Nick Nurse philosophe, et confiant.

« [À Boston], j’ai trouvé qu’il avait trouvé de très bons tirs. Je suis encouragé par ce que j’ai vu. La qualité de ses tirs était en nette hausse. Il a eu beaucoup d’espace pour les prendre en sortie d’écran, et avec sa taille, on peut penser que ce sont des réussites automatiques. Ils ne sont simplement pas tombés dedans, mais ça va venir. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 18 32 40.6 31.0 80.4 0.7 4.9 5.7 4.9 2.1 1.8 2.6 0.5 15.9 Total 885 34 44.0 38.3 85.3 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.