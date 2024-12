Programme du soir | Les Pacers à l’épreuve du Thunder

On aura aussi un oeil sur le derby floridien entre le Magic et le Heat à la même heure, ou entre l’affrontement entre les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr et les Hornets de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

Zaccharie Risacher et les Hawks reçoivent de leur côté les Bulls à 01h30.

Programme complet

01h00 | Indiana – Oklahoma City

01h00 | Orlando – Miami

01h00 | Washington – Charlotte

01h30 | Atlanta – Chicago

02h00 | Memphis – Toronto

02h00 | Milwaukee – Brooklyn

02h00 | New Orleans – Houston (beIN Sports 1)

04h00 | Portland – Utah

04h00 | Sacramento – Detroit