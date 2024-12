Chris Paul : « La prochaine étape est de gagner ces matchs »

Lorsqu’un journaliste lui demande des nouvelles de Stephon Castle, qui a pris un coup en seconde période face aux Knicks avant de ne pas jouer du quatrième quart-temps, la réponse de Chris Paul fuse : « Je n’en ai aucune idée, je ne prête pas attention à tout cela, sérieusement. »

Non pas que « CP3 » se fiche de l’état de santé de son jeune partenaire, mais sa priorité est ailleurs : « Tre Jones (ndlr : qui a assuré un bon relais dans ce dernier quart-temps) jouait. C’est l’avantage d’avoir une équipe comme la nôtre, on a tellement de profondeur. Et je sais que vous faites votre boulot d’analyse, sur le fait qu’un joueur soit blessé ou pas. Pour nous, la seule chose qui compte est de trouver un moyen de gagner ces matchs serrés. »

Ses Spurs sont passés tout près de le faire à New York mercredi soir. Après un panier primé du meneur vétéran à 40 secondes de la fin, les visiteurs ne comptaient que trois points de retard. Mais le score n’évoluera plus par la suite, en raison d’une dernière possession new-yorkaise prolongée par les rebonds offensifs de Josh Hart.

« Pour nous, la prochaine étape est de gagner ces matchs », répète Chris Paul, en ajoutant : « On doit en arriver à ce stade où tous ces « trucs de jeunes » doivent s’en aller. On est des pros comme les autres et il faut avoir du cran et de la volonté dans cette ligue pour trouver les moyens de gagner ces matches, surtout à l’extérieur quand on est les seuls à s’encourager. »

Un « road trip » à finir

Un moyen pour lui de noter que les Spurs, qui visent les playoffs, ne veulent plus mettre en avant leur jeunesse pour expliquer telle ou telle contreperformance. Car pour le joueur de 39 ans, ce genre de rencontre disputée, dans le contexte du match de Noël, qui plus est au Madison Square Garden, « forge le caractère ».

« Comme Chris l’a dit, nous ne sommes jeunes que pour un temps et ce genre de choses doit disparaître. Il est temps de gagner des matchs », réclame également Tre Jones. Avant cette rencontre, les Spurs affichaient un bon bilan à 3 victoires pour 1 défaite lorsque le match se jouait à 3 points ou moins.

En revanche, les Texans, qui disposent désormais d’un bilan équilibré (15v-15d), ont encore beaucoup de mal à évoluer loin de leurs bases : 4 victoires et 7 défaites.

« On a encore deux matches à jouer dans ce déplacement (ndlr : à Brooklyn vendredi et dans le Minnesota dimanche) et on doit s’assurer de les aborder avec la détermination qui s’impose », termine Chris Paul.