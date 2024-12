Donovan Mitchell enfin en paix avec l’excellent début de saison des Cavaliers

Sur le plan des statistiques, Donovan Mitchell réalise une de ses saisons les moins abouties. Certes, il n’a jamais été aussi adroit de loin (40% de réussite à 3-pts), mais ses 23.3 points de moyenne font de cet exercice le plus maigre depuis sa première saison en NBA, en 2017/18. Pourtant, aucune critique ne vient ternir ses performances.

Et pour cause : les Cavaliers arrivent à Noël avec un excellent bilan de 26 victoires pour seulement 4 défaites. Après leur départ canon et historique (15-0), ils ont maintenu le rythme et possèdent le meilleur bilan de la ligue. Mais l’arrière est prévenu que tout ceci est précaire.

« J’ai appris que ça ne dure pas éternellement. On n’est pas invincible. Il faut en profiter car ça n’arrive pas tous les jours », confirme-t-il à The Athletic, en repensant à des propos de Mike Conley lors de la saison 2020/21 avec le Jazz, la meilleure de la période avec Donovan Mitchell. « Quand Mike m’a dit ça, ce n’est pas que je n’ai pas compris mais j’étais jeune donc, on ne sait pas tout. Maintenant, je dis la même chose aux autres, ce que me disaient Mike, Joe Ingles et Ricky Rubio. Ce qu’on a cette saison ? Ce n’est pas toujours ça la NBA. Tous les vestiaires ne sont pas comme ça. »

Gagner le titre dans les cinq années à venir

La réussite collective des Cavaliers ainsi que sa prolongation de contrat de l’été dernier écartent autant les critiques que les rumeurs. Un calme qui fait du bien au quintuple All-Star.

« Pendant des années, tout le monde a parlé de ma relation avec Rudy Gobert ou de possibles arrivées chez les Knicks ou au Heat. Donc c’est bien d’avoir ce sentiment de paix », livre ainsi Donovan Mitchell.

Mais comme ces bons moments ne durent pas toujours, il ne faut pas passer à côté d’une occasion de marquer les esprits et de remplir son palmarès. Sous contrat avec les Cavaliers potentiellement jusqu’en 2028 (il pourrait être libre dès 2027), l’ancien du Jazz a une idée bien précise de son avenir.

« Dans l’idéal, si je peux imaginer les choses, j’aimerais gagner le titre dans les cinq années à venir », annonce-t-il. « C’est dur de gagner des titres, de gagner dans cette ligue. Malgré ce que pense l’opinion publique, j’adore être à Cleveland et je veux remporter le titre avec ce groupe. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 28 32 45.2 40.5 79.8 0.5 4.2 4.7 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 23.3 Total 496 34 45.0 36.8 84.1 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.7 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.