Au tour d’Isaïa Cordinier d’être élu MVP d’une journée d’Euroleague

Si Théo Maledon a déjà décroché trois fois le titre de MVP d’un journée d’Euroleague cette saison, il n’est pas le seul Français à y être parvenu puisque Neal Sako (Asvel) et Elie Okobo (Monaco) ont été récompensés une fois.

Ils sont rejoints par Isaïa Cordinier, désigné MVP de la 17e journée après son match face au FC Barcelone.

Il faut dire que l’ailier de 28 ans a livré une performance énorme pour le Virtus Bologne, dans la victoire (86-81) face au club catalan. Il a ainsi fini le match avec 24 points à 7/11 au tir et 8/10 aux lancers-francs, 6 rebonds, 7 passes, 1 interception, 1 contre et 8 fautes provoquées pour une évaluation totale de 38, son record !

« Free agent » à l’été 2025

« Je suis juste heureux d’avoir pu aider l’équipe à gagner ce soir », a-t-il expliqué, en adressant également un message à Tornike Shengelia, à l’infirmerie pour un bon mois. « Le plus important pour nous, c’est de se battre, de retrouver notre passion, notre combat et notre cohésion. Avec le rythme de l’équipe et l’énergie qu’on a mise en défense, on a pu courir et on a pu partager le ballon en attaque. »

Et le Français, en fin de contrat l’été prochain, a été le fer de lance de son équipe, tant en attaque qu’en défense, pour décrocher une quatrième victoire en Euroleague cette saison, pour 13 défaites.

« Nous savons tous qu’Isaïa est un bon joueur mais ce soir, il a pris ses responsabilités » pouvait conclure Dusko Ivanovic, son nouveau coach. « Toute l’équipe l’a mis en valeur et s’est rangée derrière lui. »