Vasilije Micic répond présent quand LaMelo Ball est sur la touche

« Minutes. » Voilà ce que Vasilije Micic répond quand on lui demande ce qui a « changé » dans son jeu ces derniers temps. Barré par LaMelo Ball, ainsi que Tre Mann, sur le poste de meneur chez les Hornets, le vétéran serbe refait surface.

Les absences pour blessure des deux joueurs y sont pour beaucoup. Cette nuit à Philadelphie, il était encore titulaire. « J’ai démarré un peu lentement, en douceur, en prenant des tirs peu préparés. Mais le jeu va tellement vite, il y a beaucoup d’opportunités. J’ai essayé de rester focalisé et les gars m’ont cherché, c’est tout », résume-t-il.

Auteur d’un début de match discret, le joueur de 30 ans a fait parler son savoir faire dans la création de son tir et a sanctionné tant derrière l’arc qu’à mi-distance. À l’arrivée, sa meilleure sortie de l’année avec 20 points (7/14 aux tirs dont 3/8 de loin) et 4 passes décisives.

« Je m’en tiens à ce que j’ai dit sur ses qualités de basketteur. Il continue à travailler son physique et son jeu. En plus d’être un excellent joueur de basket, il a été un vrai professionnel. Il continue d’apporter la bonne attitude et le bon état d’esprit à notre gymnase et à notre équipe à chaque match, en parlant à nos joueurs pendant les temps-morts de ce qu’il voit », lâchait son coach, Charles Lee, plus tôt dans le mois.

Un démarrage manqué

Ce dernier avait cherché à le mobiliser au tout début de saison, mais Vasilije Micic n’avait pas convaincu. Le meneur de jeu avait par la suite enchaîné les « DNP » et les passages éclairs. Ce démarrage manqué semble lointain aujourd’hui. Lorsqu’il est titulaire, ce qui a été le cas à huit reprises depuis fin novembre, il tourne à un peu moins de 13 points de moyenne (42% aux tirs mais 40.5% de loin) et 6.5 passes.

« Je n’ai pas cherché à marquer des points, j’ai simplement joué. J’ai l’impression d’avoir partagé le ballon et trouvé des ouvertures pour mes coéquipiers, puis le jeu est venu à moi. C’était l’un de ces jours où vous vous sentez un peu mieux », soufflait-il après sa récente sortie à 18 points dans l’Indiana. Ce match était d’ailleurs la seule victoire des Hornets avec lui comme titulaire.

Alors que l’état de santé de LaMelo Ball et de Tre Mann reste incertain, le Serbe a encore des opportunités devant lui pour se montrer. « Pour moi, chaque match en NBA est comme une finale. Je veux faire de mon mieux et essayer de prouver que je suis capable de jouer ici. Je ne sais même pas de quoi ça a l’air vu de l’extérieur, mais je sais que j’ai donné le meilleur de moi-même », terminait-il.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 CHA 16 21 34.1 35.3 75.0 0.9 2.0 2.9 3.8 1.3 0.6 2.1 0.0 6.9 Total 76 20 40.8 29.8 80.5 0.4 1.4 1.8 4.2 1.2 0.5 1.7 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.