Cam Johnson, prochain nom sur la liste des transferts à Brooklyn ?

Avec le départ estival de Mikal Bridges, les Nets avaient entamé une reconstruction. Cette dernière s’est confirmée ces derniers jours, avec le transfert de Dennis Schroder vers Golden State. Quelle sera la prochaine étape ? Se séparer de Cam Johnson ? C’est la piste la plus probable et on parle même d’un intérêt du Thunder.

Le joueur, qui veut pourtant faire partie de ce processus de reconstruction, en est pleinement conscient puisqu’il a contacté le GM des Nets, Sean Marks, pour en parler avec lui. Il a également abordé la question avec son coach Jordi Fernandez.

« C’est une évidence. On en a tiré comme conclusion qu’il faut être dans l’instant présent », explique l’ancien des Suns. « On viendra me voir si c’est nécessaire et si j’ai des questions à poser, alors la porte est ouverte. On en est là. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses que je ne contrôle pas, par des éléments loin du parquet alors qu’on a tant à penser sur le terrain. »

Surtout Cam Johnson qui réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 19.2 points de moyenne, avec de très bons pourcentages : 49% de réussite au shoot et 43% à 3-pts. Et comme Dennis Schroder n’est plus là, son poids offensif pourrait encore grossir au sein de l’effectif.

« Je sens bien la transition. J’ai davantage la balle dans les mains et je suis capable de davantage faire le jeu », remarque l’ailier, qui estime avoir « progressé saison après saison ».

« Parfois, au fil de ma carrière, j’ai été mis dans le coin à attendre d’avoir des opportunités, en jouant à côté de très bons joueurs. Puis, à d’autres moments, je suis un peu plus actif avec le ballon. Je dois continuer d’être meilleur jour après jour, peu importe mon rôle » conclut-il ainsi.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 26 33 48.9 43.1 87.4 0.7 3.7 4.5 3.1 1.9 0.8 1.1 0.5 19.2 Total 309 26 45.2 39.7 83.8 0.8 3.2 3.9 1.8 1.7 0.8 0.8 0.3 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.