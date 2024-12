Le début de saison d’Oklahoma City a été exceptionnel avec 20 victoires en 25 matchs, un bilan magnifié par une qualification en finale de la NBA Cup qui offre aux troupes de Mark Daigneault la possibilité de gagner un premier « vrai » titre ce soir face aux Bucks.

Tout n’est pourtant pas rose dans la semaine à venir pour le Thunder. Si les joueurs doivent (encore) jouer un match de plus au sein d’un calendrier déjà surchargé pour aller au bout, le jeu en vaut-il la chandelle ? À première vue, oui, même si Mark Daigneault a mis en avant les problématiques de récupération liées au calendrier démentiel de la saison régulière. À l’arrivée, ça en devient presque un handicap pour la suite de se qualifier en finale de la NBA Cup !

Pour le Thunder, il est vrai que la semaine va être rude, puisqu’après les deux jours de « repos » accordés suite à la victoire en demi-finale face aux Rockets samedi soir, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander vont devoir enchaîner. Moins de 48 heures après la finale de la NBA Cup, ils seront en effet attendus à Orlando pour attaquer un « back-to-back » ! Autant dire que l’euphorie de la victoire ou le spleen de la défaite seront de courte durée.

Le coach d’Oklahoma City a donc profité de son passage devant les médias pour déplorer cet enchaînement qui va encore user les organismes, entre matchs, longs voyages et manque de récupération.

Doc Rivers d’accord avec Mark Daigneault

« On est actuellement sur ce qu’on va appeler un « road trip » de six jours sur la côte Ouest », a analysé le coach de l’année 2024 au sujet de son escapade à Las Vegas. « Et notre prochain match se déroulera à trois fuseaux horaires d’ici, avec un vol de quatre heures pour Orlando pour enchaîner ensuite avec un « back-to-back » à Miami. Si on regarde ça comme un road trip, c’est sans précédent. La NBA n’aurait jamais organisé un truc pareil, mettre une équipe sur un road trip de six jours à l’Ouest avant de la faire voyager vers l’Est pour un back-to-back ».

Le pire, c’est presque que la frustration sera plus grande en cas de victoire, car les joueurs n’auront pas le temps de rentrer pour fêter ça avec leurs fans. Il faudra directement repartir dans le marathon de la saison régulière. Même si les Bucks ne rejoueront que vendredi, Doc Rivers partage ce point de vue, estimant que la NBA devrait jeter un œil à la façon dont les deux finalistes pourraient récupérer un minimum avant de retrouver la compétition.

« Si je devais modifier quelque chose, ce serait d’essayer de donner un peu de marge aux équipes qui jouent la finale après ce match. Mais ce serait la seule modification que je pourrais apporter. J’aime la NBA Cup. J’aime le format. J’aime que les gens veuillent gagner cette compétition, et c’est une bonne chose« , a-t-il estimé.

Le programme des Bucks est à peine plus favorable puisque s’ils ne rejoueront que vendredi, c’est également un « back-to-back » qui attend la bande de Giannis Antetokounmpo, à Cleveland puis face à Washington le lendemain.