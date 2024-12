Les Celtics ne font qu’une bouchée des Wizards

Il n’y a pas eu de surprise dimanche à Washington, où les Wizards ont confirmé leur statut de pire équipe de la ligue à domicile (et de la NBA), tandis que les Celtics sont devenus la première formation de la saison à décrocher une dixième victoire à l’extérieur.

L’opposition a très vite basculé en faveur des C’s. Washington a en effet tenu dix minutes, bien lancé par le 3/3 à 3-points de Bilal Coulibaly avant de sombrer complètement entre la fin du premier acte et le début du deuxième.

Alors que le score affichait 21-21, les Wizards ont en effet encaissé un terrible 18-2 initié et conclu par un 3-points de Derrick White (23-39). La sortie de Kristaps Porzingis, touché à la cheville, n’a pas vraiment compliqué la tâche des Celtics. Les deux paniers de Jordan Poole, le dunk de Justin Champagnie sur une bonne passe d’Alexandre Sarr et les deux paniers à 3-points de Carlton Carrington ont à peine sauvé les apparences avant la pause (52-67).

Au retour des vestiaires, le dunk de Bilal Coulibaly a brièvement ramené l’écart à -10 (61-71), déclenchant la colère des Celtics qui ont répondu à grands coups de 3-points, par Jayson Tatum et Sam Hauser d’abord, puis par Payton Pritchard par deux fois et enfin Jaylen Brown (69-85). Les hommes de Joe Mazzulla n’ont pas vraiment eu à se faire violence ensuite pour préserver l’écart.

Après une entame de dernier acte poussive, à 0/6 au tir, Boston a su assurer grâce aux 9 points de Jayson Tatum puis aux deux ultimes paniers à 3-points signés Sam Hauser et Derrick White pour sécuriser la victoire, 112 à 98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 3 sur 3 pour les Celtics. Boston a pris ses aises à Washington avec déjà trois victoires à la Capital One Arena cette saison, 122-102 lors de son premier déplacement de la saison, 108-96 un mois plus tard et 112-98 cette nuit, dans un nouveau match parfaitement géré. Sérieux, appliqués et adroits de loin (18/46), les Celtics ont su se faciliter le match comme savent le faire les grandes équipes face aux formations les plus faibles de la ligue.

– Kristaps Porzingis touché à la cheville. L’intérieur de Boston effectuait son retour dans sa précédente franchise et semblait déterminé à briller sur son ancien parquet avec un gros début de match à 5/6 au tir avant de se tordre la cheville en retombant sur un alley-oop envoyé par Payton Pritchard pour faire passer son équipe à +21 (35-56). Il est rapidement sorti ensuite, remplacé par Luke Kornet, et n’est plus revenu en jeu ensuite, sans doute au regard de l’écart entre les deux équipes. On attendra quand même des nouvelles de Boston pour s’assurer qu’il ne s’agit de rien de grave.

– L’étincelle Bilal Coulibaly. Sur sa lancée, l’arrière français a livré un match plein. Il a surtout été l’un des rares à surnager entre son 3/3 d’entrée à 3-points et son bon passage dans le troisième quart-temps, où il a maintenu un semblant de suspense presque à lui seul pour finir à 19 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. Alexandre Sarr a été moins en vue, la faute à une entame difficile avec trois fautes personnelles concédées en premier quart-temps. 14 points et 6 rebonds en 28 minutes à l’arrivée mais surtout trop de maladresse, à 6/18 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.