Programme du soir | Warriors – Mavericks et Spurs – Wolves en vedette

Il faudra se brancher sur le League Pass pour suivre les plus belles affiches de la soirée avec Spurs – Wolves à 1h00 et ce duel Wembanyama-Gobert, Warriors – Mavericks à 2h30 et enfin Lakers – Grizzlies à 3h30.

A 23h00, la soirée débute à Indianapolis avec la réception des Pelicans (beIN Sports 1), puis le Magic reçoit les Knicks popur l’affiche la plus intéressante à l’Est. A 2h00, en direct sur beIN Sports Max 5, les Suns reçoivent les Blazers.

Programme complet

23h00 | Indiana – New Orlans (beIN Sports 1)

00h00 | Washington – Boston

00h00 | Orlando – New York

01h00 | San Antonio – Minnesota

02h00 | Phoenix – Portland (beIN Sports Max 5)

02h30 | Golden State – Dallas

03h30 | LA Lakers – Memphis