Blessé pour toute la saison, Cui Yongxi ne sera pas coupé

À Brooklyn, la saison de « Jacky Cu »i est déjà terminée… Grand espoir chinois, Cui Yongxi s’est déchiré un ligament du genou gauche mercredi en G-League, et les Nets ont annoncé que sa saison était d’ores et déjà terminée. Âgé de 21 ans, l’ailier n’aura disputé que 10 minutes en NBA cette saison en cinq petits bouts de match, mais pas question pour autant de le couper. C’est ce qu’explique le New York Post.

Alors qu’il est en « two-way contract », et qu’un licenciement ne coûterait pas cher, les dirigeants n’envisagent donc pas de le remplacer, et le quotidien new-yorkais voit une raison à cela : les Nets joueront à Macao en octobre 2025, et il est essentiel que les Nets se déplacent avec lui dans l’effectif. Le propriétaire Joe Tsai a plusieurs fois indiqué qu’il voulait un joueur chinois dans l’effectif des Nets, mais aussi dans celui du Liberty en WNBA.

Auteur de 14 points en G-League, le soir de sa blessure, Cui Yongxi va donc prendre son mal en patience, en espérant être rétabli à l’automne prochain pour cette double confrontation face aux Suns.

« C’est clair qu’on ne souhaite ça à personne, mais la réalité est que cela fait partie du sport professionnel » a réagi Jordi Fernandez. « Nous le soutiendrons. Il va subir l’intervention nécessaire, et ensuite il sera sur la voie de la guérison. Il doit rester positif. On l’a globalement tous contacté … Il est de bonne humeur. C’est un garçon positif. Et nous allons faire tout ce qu’il faut, tout ce que nous pouvons faire pour l’aider. Cela fait aussi partie de la vie ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.