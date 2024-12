La Légion d’honneur pour George Eddy, Hervé Dubuisson et Paoline Ekambi

Les patients lecteurs du Journal officiel l’avaient remarqué durant l’été. Le décret du 3 juillet 2024, qui donnait la liste des futurs propriétaires de la Légion d’honneur, annonçait que George Eddy avait ainsi été salué.

On retrouvait le légendaire commentateur de Canal + dans la liste des chevaliers de la Légion d’honneur, sous cette mention : « M. Eddy (George, Sherwood), journaliste sportif ; 46 ans de services. »

« Mister George » a reçu sa légion d’honneur mercredi dernier, avec sa famille mais aussi en compagnie de son compère de Canal +, le journaliste Bruno Poulain, avec lesquels il a longtemps commenté. Notamment le dernier match mythique de Michael Jordan aux Bulls en 1998.

George Eddy n’est d’ailleurs pas la seule personnalité du monde du basket à avoir été honorée cette année. On pouvait lire deux autres noms prestigieux à ses côtés. Hervé Dubuisson, légende du basket français, toujours le joueur le plus capé en sélection et le plus prolifique aussi (3 913 points inscrits en 259 matches), ainsi que Paoline Ekambi, 254 matches avec les Bleues et 2 321 points marqués, ont également reçu la Légion d’honneur.