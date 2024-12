Menaces en ligne : le syndicat des arbitres tire la sonnette d’alarme

« Votre mari devrait être exécuté publiquement pour sa performance. J’espère que votre fils attrapera le cancer et souffrira horriblement avant de mourir ».

Ce message, adressé à la femme d’un arbitre, a été partagé par le syndicat des officiels (NBRA) sur X/Twitter. Alors que l’atmosphère autour de l’arbitrage est particulièrement tendue depuis le début de la saison NBA, l’association a ainsi décidé de tirer la sonnette d’alarme, pour rappeler quelques concepts de base.

« Personne ne devrait jamais avoir à lire un tel message. Pourtant, les membres des familles des arbitres NBA ont été victimes de messages haineux et méprisants comme celui-ci bien trop souvent. Ce comportement est inacceptable et nous refusons que l’anonymat des messages directs en protège les responsables. Les menaces de violence, qu’elles visent les arbitres ou les membres de leur famille, sont intolérables. Face à la montée inquiétante de l’agressivité et de l’hostilité à l’égard des arbitres, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, nous devons rappeler une vérité simple : les arbitres et leurs familles sont des êtres humains » explique le syndicat.

Essor des paris en ligne, manque de modération et sentiment d’impunité sur les réseaux sociaux…

Les raisons de la diffusion de tels messages en ligne sont multiples mais, pour les arbitres, cela commence aussi par les joueurs et les entraîneurs, qui doivent montrer l’exemple dans leurs relations aux hommes en gris.

« Nous savons que les joueurs et les entraîneurs de notre ligue subissent également ce niveau de haine en ligne, mais nous exhortons ces groupes à reconnaître le pouvoir de leurs mots, lorsqu’ils s’expriment publiquement, et de leurs actions sur le terrain. Les déclarations publiques qui vont au-delà de la critique constructive, ou l’agression manifeste sur le terrain, peuvent encourager des individus à nous menacer et à commettre des actes de violence à notre encontre, et à l’encontre de nos familles » conclut ainsi le NBRA dans son message.