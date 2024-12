Les Rockets et le plaisir de jouer enfin pour quelque chose

« Elle est bonne ! », sourit Ime Udoka à qui une journaliste vient de demander l’état de sa tension artérielle. « C’est bon d’évoluer dans un tel environnement et de jouer un match à enjeux. Et de revenir dans les années 1990. 91-90, on prend », développe le coach des Rockets.

Un moyen d’appuyer sur la fin de match irrespirable qui s’est jouée au sein du Toyota Center. Son équipe mal en point, elle a su répondre avec un gros « run » final pour s’imposer au cœur d’un match très défensif et poursuivre son parcours au sein de la NBA Cup.

« L’atmosphère était différente. Mais comme je l’ai dit, on joue pour quelque chose. Et c’est une première pour beaucoup de nos gars de jouer de tels matchs. Des gars qui ne sont pas allés en playoffs », poursuit Ime Udoka.

Et ils sont nombreux. Alperen Sengun, Jalen Green, Jabari Smith Jr.… Aucun des jeunes cadres de l’équipe n’a connu les phases finales. La franchise texane est d’ailleurs privée de playoffs depuis 2020, du temps où James Harden faisait encore équipe avec Russell Westbrook.

« C’est très cool, en particulier pour les gars qui sont là depuis le début qui n’ont pas connu ce genre de situation. On a montré notre développement », témoigne ainsi Jalen Green, estimant que ses Rockets n’avaient « même pas disputé [leur] meilleur match » de l’année, en référence à leur maladresse lointaine (6/27 à 3-points).

Bon pour le long terme

Pour Ime Udoka, le fait de battre les Warriors dans ce contexte, après des années de disette, est un signe de « détermination pour s’efforcer d’aller plus loin. On veut atteindre les objectifs qu’on a ratés de peu l’an dernier. […] Cela ne fera que nous aider sur le long terme. Les situations de pression sont nouvelles pour certains de nos gars qui ne sont pas passés par là, et on a d’autres gars qui ont connu ça tous les ans. »

Malgré une grosse deuxième partie de saison l’an dernier, son équipe avait échoué de peu pour la qualification au « play-in », avec cinq victoires de moins que ces mêmes Warriors, 10e à l’Ouest.

Pour aider l’équipe à retrouver ce niveau, Ime Udoka peut s’appuyer sur une poignée de vétérans qui, eux, ont connu les gros matchs. Parmi eux, Fred VanVleet, champion NBA en 2019 à Toronto.

« C’est sympa, je n’ai pas pris autant de plaisir depuis un long moment, le fait de jouer pour quelque chose… Encore plus de travail nous attend maintenant », apprécie le meneur de jeu, avant d’ajouter : « On avait le sentiment d’être proches l’an dernier. Malheureusement, on n’y est pas arrivé. On voulait y arriver cette année en jouant bien pour démarrer la saison, c’est un bon test pour nous d’aller à Vegas. »

Et un nouveau « pas dans la bonne direction » juge Ime Udoka, dont la formation occupe la deuxième place de sa conférence avec 17 victoires pour 8 défaites.