Pour faire réagir les Nuggets, Nikola Jokic a pris la parole

Après une claque reçue contre les Knicks, il y a deux semaines, Michael Malone expliquait qu’il attendait davantage de mots de Nikola Jokic. « J’ai besoin que les joueurs, les titulaires parlent plus », disait-il. Son vœu a été exaucé à Atlanta. Le pivot a ainsi pris la parole au lendemain de la défaite contre les Wizards, et quelques heures avant d’affronter les Hawks.

« Il a parlé le matin du match », raconte le coach de Denver. « J’ai demandé aux gars de s’exprimer, c’est leur équipe. C’était bon d’entendre Nikola Jokic parler. Et la cerise sur le gâteau, c’est la performance qui a suivi ensuite. »

Le triple MVP a effectivement inscrit 48 points dans la victoire contre les Hawks, 24h seulement après ses 56 unités à Washington, et les Nuggets ont été solides. Quels ont été les mots du Serbe ? « Je ne pense pas avoir dit grand-chose de spécial, mais peut-être que ça nous a aidé », répond-il, ne voulant pas, comme toujours, se mettre en avant.

En Serbie, si on est moins bon, « le salaire est un peu moins important »

Nikola Jokic, très critique envers les prestations des champions 2023 depuis le début de saison et encore plus après ce piteux revers face aux Wizards (qui restaient sur 16 revers d’affilée), espérait une réponse forte.

« Une réaction. Dans mon pays, d’où je viens, après une telle séquence, le salaire est un peu moins important que d’habitude », s’amuse-t-il. « Peut-être qu’on a besoin de ça, d’une motivation de ce genre. Être mis sur le banc par exemple. C’est une très bonne motivation aussi. »

Finalement, il a fait un grand match et a donné l’exemple avec son attitude. Même en « back-to-back », le pivot s’est donné à fond sur le plan physique, avec plusieurs sprints.

« Quand je jouais peu de minutes et que je sortais du banc, je me disais qu’il fallait que je sois fatigué en revenant sur le banc. Il faut se donner à 100%, peu importe qu’on joue quatre, cinq, six, sept ou je ne sais combien de minutes », conclut-il ainsi.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 19 38 56.3 50.6 80.8 4.1 9.5 13.6 10.2 2.1 1.8 3.7 0.7 32.3 Total 694 31 55.8 35.6 82.6 2.7 8.1 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.