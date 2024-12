Les Pacers laissent déjà partir Moses Brown

Et si les Pacers se préparaient à bouger prochainement sur le marché des transferts ? Alors que 85 joueurs supplémentaires deviendront éligibles à un « trade » à partir du 15 décembre, Hoopshype nous apprend que Moses Brown a été coupé par la franchise de l’Indiana.

Arrivé il y a trois semaines pour compenser les blessures pour la saison de James Wiseman et Isaiah Jackson, l’imposant pivot (2m18 pour 111kg) de 25 ans a disputé neuf matchs à Indianapolis, pour 3.2 points et 1.4 rebond en 5 minutes de moyenne (à 65% au tir). Il devrait maintenant retourner en G-League, où il tournait à 18.5 points, 13.8 rebonds et 2.0 contres de moyenne (à 70% au tir) avec les Westchester Knicks.

Les Pacers se retrouvent en tout cas encore avec des solutions limitées pour faire souffler la doublette Siakam – Turner, puisque seul Obi Toppin est capable de dépanner au poste 5, voire éventuellement Jarace Walker. Mais ils manquent de centimètres et cela ne va pas arranger les problèmes de la formation de Rick Carlisle…

D’où cette hypothèse d’un transfert pour les dirigeants d’Indiana. À moins qu’ils n’optent plutôt pour le recrutement d’un autre « free agent » à l’intérieur.

Moses Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 9 4 40.0 0.0 37.5 0.3 1.2 1.6 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 1.2 2020-21 OKC 43 21 54.5 0.0 61.9 3.6 5.3 8.9 0.2 2.2 0.7 1.0 1.1 8.6 2021-22 * All Teams 40 9 59.3 0.0 59.7 1.0 2.4 3.4 0.0 1.3 0.2 0.5 0.4 4.3 2021-22 * DAL 26 7 54.0 0.0 62.8 0.6 1.7 2.3 0.0 1.1 0.1 0.5 0.3 3.1 2021-22 * CLE 14 13 63.8 0.0 55.2 1.6 3.6 5.3 0.0 1.8 0.3 0.4 0.5 6.4 2022-23 * All Teams 36 8 63.5 0.0 45.8 1.6 2.3 3.9 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.3 2022-23 * LAC 34 9 63.5 0.0 45.8 1.7 2.4 4.1 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.6 2022-23 * BRK 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2023-24 POR 22 9 50.8 0.0 29.0 1.7 2.2 3.9 0.3 1.2 0.2 0.5 0.3 3.4 2024-25 IND 9 5 65.0 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.7 0.2 0.7 0.1 3.2 Total 159 12 56.6 0.0 53.8 1.8 3.0 4.8 0.1 1.4 0.3 0.6 0.5 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.