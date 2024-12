Le choix payant des Grizzlies : faire l’impasse sur Jrue Holiday

Il y a difficilement plus humiliant pour une star NBA que d’être ignorée par la défense adverse. C’est ce qui est arrivé cette nuit à Jrue Holiday face aux Grizzlies, puisque Taylor Jenkins avait demandé à ses joueurs de faire l’impasse sur le meneur All-Star. Dès le début du match, Jrue Holiday s’est donc retrouvé libre de prendre des tirs à 3-points, et il faut reconnaître que la stratégie a été globalement payante puisque le champion olympique a été maladroit (8 sur 26 aux tirs), et qu’au final, les Grizzlies se sont imposés à Boston.

« C’était une stratégie audacieuse », a réagi Joe Mazzulla. « Il s’agit d’un All-Star qui est à plus de 40% à 3-points. C’est une stratégie risquée, et je pense qu’il l’a bien gérée. C’est un énorme cadeau, parce que maintenant nous allons voir ça à nouveau, et ça va être génial pour nous. Je suis donc très heureux qu’ils aient fait ça pour nous, et ses coéquipiers ont fait du bon travail en permettant à Jrue de tirer – il n’a pas réussi tous les tirs, mais nous avançons et je suis heureux que nous ayons vu ça, et ça va être bon pour nous ».

Un tour de magie

Même réflexion chez Jaylen Brown. « Les équipes essaient des tours de magie face à nous, et ils sortent des lapins de leur chapeau… Les équipes vont sans doute le refaire, et j’espère qu’ils le feront. On a entièrement confiance en Jrue. Ce soir, ce n’était pas sa meilleure soirée aux tirs, mais on a confiance dans les autres pour élever leur niveau de jeu, et on est prêt si les adversaires décident de choisir cette voie. »

Si les Grizzlies ont fait ce choix, c’est parce qu’en un an, Jrue Holiday est passé de 60% à 31% dans les 3-points pris dans les coins. C’était un choix raisonné, lié à sa maladresse depuis ce « spot » cette saison, et son 4 sur 17 à 3-points sur la rencontre confirme que son shoot n’est pas au point.

« Ils se sont complètement concentrés sur la raquette et j’ai eu le champ libre », reconnaît le meneur des Celtics. « Alors oui, je savais que j’allais me retrouver dans cette situation de prendre des tirs, mais je ne vois pas cela comme un problème. Il y a des jours où l’on shoote bien, d’autres où l’on ne shoote pas bien. Aujourd’hui, je n’étais pas dans un grand jour, mais je vais continuer à tirer. »

Holiday sur le banc dans le 4e quart-temps…

Etait-il surpris par cette tactique ? « Cela ne m’a pas surpris du tout, et j’ai le sentiment que les adversaires me donnent souvent le feu vert. Même la nuit dernière face aux Bucks. Lorsque Jayson et Jaylen pénètrent, je me retrouve souvent avec des tirs ouverts. Certains rentrent, d’autre pas. Mais franchement, j’en profite, et cela faisait un moment que je n’avais pas pris autant de tirs. »

Côté Grizzlies, Taylor Jenkins n’a pas vraiment été interrogé sur le sujet, mais il a pointé du doigt une chose : Jrue Holiday est resté sur banc pendant les sept dernières minutes du match…

« Je ne peux pas anticiper les choix de Joe, mais Pritchard était clairement un problème pour nous… Mais on sait ce que Jrue est capable de faire : il est double champion NBA, il peut créer, mettre des tirs, défendre… »