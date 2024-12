Le Jazz peut aussi mettre des fessées

Du jamais-vu depuis l’arrivée de Will Hardy sur le banc du Jazz. Lors du déplacement de la franchise de Salt Lake City à Portland, sa formation a compté jusqu’à 46 points d’avance, dans le quatrième quart-temps.

Le Jazz s’est finalement « contenté » d’une victoire de 42 points (99-141) pour effacer une série de cinq revers de suite, dont le dernier de 27 unités sur le parquet du Thunder.

« C’est une très belle victoire collective du début à la fin. J’espère que les gars se sentent bien. Ils continuent à travailler dur, à se serrer les coudes. On a eu des moments difficiles, et ils font face. J’espère qu’ils profitent ce soir, parce qu’ils ont joué très, très dur », peut féliciter Will Hardy.

Une dureté visible à plusieurs étages, à commencer par la bataille aux rebonds largement remportée par son équipe (61 à 34 !), ou les 11 contres enregistrés, dont 5 pour le seul Walker Kessler. Ce dernier a signé une énorme performance avec ses 13 points et 17 rebonds, soit la moitié des rebonds captés par toute l’équipe adverse.

Neuf joueurs à 11 points ou plus !

« Walker, en particulier, a été très actif sous le cercle. D’autres gars ont contribué, peut-être qu’il est aussi le bénéficiaire de certaines de ces actions, mais Walker continue à trouver des moyens d’avoir un impact sur le jeu en dehors des systèmes appelés pour lui, ce qui n’arrive pas très souvent », note son coach, selon qui son agressivité au cercle dès le départ a donné le ton pour la suite.

À l’issue du premier quart-temps, les visiteurs comptaient déjà quasiment deux fois plus de points que leurs adversaires (17-33). À la pause, l’écart avait un peu plus enflé (44-67), et n’allait cesser de l’être.

Tous les joueurs mobilisés en cours de route ont marqué, au moins 5 points. Et pas moins de 9 d’entre eux ont terminé avec 11 points ou plus. Du jamais vu dans l’histoire du Jazz. Avec ses 22 points, Johnny Juzang a devancé John Collins (20) au rayon des meilleurs marqueurs d’une équipe reboostée par une telle victoire.

Avoir des exigences plus élevées

« Leur croissance et leur développement ne dépendent pas du score. Je dois les coacher si on mène de 30 points, si on est menés de 30 points ou quand c’est serré. Ils essaient de prendre des habitudes et je ne peux pas tomber dans le piège du ‘Oh, tout va bien ce soir, passons tous à côté des choses et disons que c’est bon’ », prévient leur coach.

Will Hardy ne veut pas gâcher le plaisir de ses troupes, mais seulement rappeler qu’il ne s’agit que d’un match, qui plus est face à une formation n’ayant que quelques victoires de plus.

« Je veux qu’ils s’imposent des exigences plus élevées. J’essaie de les aider à s’améliorer. Et il ne s’agit pas d’une erreur de temps-mort. Si on voit quelque chose se produire plusieurs fois, il faut en parler. Si on ne parvient pas à nous corriger sur le moment, on prend un temps-mort et on en parle », termine le coach.