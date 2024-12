Panne sèche pour Bilal Coulibaly

Un sous-marin envoyé depuis la ligne à 3-points. Voilà comment Bilal Coulibaly a démarré sa soirée face aux Mavs. Ce qui est tout sauf idéal pour un joueur à la peine avec son tir en ce moment.

Après plusieurs autres ratés du Français des Wizards, Luka Doncic s’est même permis de l’inviter à shooter un peu plus tard dans le premier quart-temps. Le natif de Saint-Cloud ne sera pas davantage heureux lorsqu’il essayera, peut-être trop peu souvent, de se rapprocher du cercle.

À l’entame de la seconde période, Kyrie Irving venait lui chiper un ballon. Sur la possession suivante, Bilal Coulibaly prenait la ligne de fond et sautait sans trouver de coéquipier libéré. Nouveau ballon perdu. En 29 minutes, le tricolore n’a pas converti un seul tir dans le jeu (4 points à 0/10 dont 0/5 de loin) et a perdu 4 ballons en tout.

« Il est un peu à court de rythme. On a ajouté de nouveaux gars dans le cinq. Différentes combinaisons vont parfois causer ce genre de choses. Tu passes de temps en temps par là dans une saison, dans ta carrière. J’ai confiance en Bilal, son caractère. En fait, j’ai trouvé qu’il avait fait un bon match », positive son coach Brian Keefe.

Une crise d’adresse

Malgré sa grosse maladresse, son joueur a tout de même apporté 4 rebonds, 4 passes ou encore 3 interceptions. « Il a simplement manqué les tirs qu’il met d’habitude. Mais il a été agressif, sa défense a été plutôt bonne. Il va s’en sortir, je crois en lui », poursuit le technicien de Washington, qui a titularisé pour la première fois cette saison Marvin Bagley III dans sa raquette.

Le coach sait que Bilal Coulibaly est beaucoup moins fringant depuis la mi-novembre et son début de saison canon. Sur ses cinq dernières sorties, le joueur de 20 ans ne tourne qu’à 5 points de moyenne à seulement… 17% aux tirs (7% à 3-points) en 33 minutes.

« Ce qu’il y a de bien avec lui, c’est le travail. J’ai vu, on a tous vu des joueurs, même de très bons joueurs, connaître des moments difficiles. Ça te met clairement à l’épreuve, mais on croit au caractère et au travail qui est derrière », poursuit Brian Keefe, qui ne va logiquement pas enfoncer son joueur.

« Je suis quelqu’un de positif, j’aime les choses compliquées, le challenge. C’est une bonne chose pour les joueurs. Cela peut générer une vraie résilience, c’est de ça dont il s’agit dans cette ligue. Soir après soir, comment rebondir, rester régulier ? Il faut s’en remettre aux habitudes de travail. Il apprend à traverser ça. Beaucoup de supers joueurs sont passés par là, il peut relever le défi, ce qu’il fait déjà tous les jours », termine le coach.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 19 35 44.2 27.9 77.4 1.5 3.9 5.4 2.9 2.5 1.4 1.9 0.6 11.8 Total 82 29 43.7 32.9 72.5 1.0 3.3 4.4 2.0 2.3 1.0 1.5 0.7 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.