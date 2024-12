Le MVP de la nuit | C’était Klay Thompson déguisé en Tyler Herro

« Si l’on considère que beaucoup de médias et de fans l’ont critiqué par le passé en raison de ses performances, c’était le moment ou jamais pour lui ». C’est la réaction de Bam Adebayo après la performance de Tyler Herro face aux Lakers. Auteur de 31 points en 27 minutes, le shooteur du Heat a pris feu en 3e quart-temps avec un 7 sur 7 à 3-points ! À lui tout seul, il a inscrit plus de points que tous les Lakers réunis dans ce quart-temps, et difficile de ne pas penser à Klay Thompson après un tel coup de chaud.

« J’ai pris les mêmes tirs qu’en première mi-temps, mais cette fois, ils sont rentrés » explique Tyler Herro, qui en était à 2/8 à 3-points à la mi-temps. « J’avais de bons tirs en première mi-temps, j’ai tenté huit 3-points et j’ai simplement continué à tirer, en faisant confiance à mon shoot et à mon travail. Et à la fin, ça a payé. »

Pluie de records dans la même soirée

Lorsqu’il en est à 2 sur 8 à la pause, n’est-il pas tenté d’essayer de se rapprocher pour reprendre confiance ?

« Pas vraiment. Honnêtement, je trouve que les 3-points sont aussi faciles qu’un tir à mi-distance. Comme je l’ai dit, j’ai continué à tirer. La dernière fois, j’ai fait 1 sur 10, et ce soir 2 sur 8 en première mi-temps. Mais en insistant, on voit ce qui peut arriver. Il y aura peut-être des périodes dans la saison où je marquerai moins et où je ne mettrai pas autant de pression sur la défense, mais je crois qu’en continuant à tirer ces 3-points, cela espace notre attaque et ça écarte aussi la défense adverse, ce qui aide Jimmy et Bam. »

Avec sept paniers à 3-points en un quart-temps, Tyler Herro égale un record de franchise, et le Heat profite de cette fessée pour battre un record de passes (42) et égaler un record de tirs primés (24). Une soirée parfaite pour Miami.

En quête de constance

« Depuis quelques matches, on est plus difficile à défendre » trouve Tyler Herro, qu’Erik Spoelstra considère comme « le meilleur shooteur de la planète ». « On s’est parfois retrouvés bloqués, mais on a continué à bouger, à passer à une autre action. On les a obligés à défendre plusieurs actions, sur plusieurs zones du terrain. Quand on joue des deux côtés de cette manière, c’est difficile de défendre sur nous. Bien sûr, toutes les possessions ne sont pas parfaites, mais je pense que c’était mieux ce soir. »

Avec 10 victoires pour 10 défaites, le Heat est dans le ventre mou de la conférence Est. Comme chaque année, ou presque, l’équipe est capable des plus belles victoires, comme des défaites les plus frustrantes. À l’image de son shooteur, Miami manque de régularité.

« Il y a des hauts et des bas » reconnaît le « Herro » de la soirée. « Même dans certains matchs qu’on a perdus, on avait des avances à 10 points et plus en seconde mi-temps ou en début de troisième quart. On doit simplement rester constants, c’est notre objectif principal en ce moment. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 19 35 46.1 40.7 86.8 0.3 4.9 5.2 4.9 1.7 0.7 2.4 0.1 23.7 Total 303 32 44.1 38.7 87.2 0.4 4.5 5.0 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.