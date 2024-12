Programme du soir | Qui ira en quart de finale de la NBA Cup ?

On sait simplement que les Hawks, les Rockets et les Warriors ont déjà leur ticket. À l’Est, il y aura donc deux « finales » avec Detroit – Milwaukee (01h00) mais également New York – Orlando (01h30).

À suivre aussi le duel entre les Suns de Kevin Durant et les Spurs de Victor Wembanyama (03h00). Et même si ces matchs sont moins importants pour la NBA Cup, les rencontres Mavericks – Grizzlies (02h30, beIN Sports Max 4) et Nuggets – Warriors (04h00, beIN Sports 1) vaudront aussi le détour.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Philadelphie

01h00 | Cleveland – Washington

01h00 | Detroit – Milwaukee

01h30 | New York – Orlando

01h30 | Toronto – Indiana

02h00 | Oklahoma City – Utah (beIN Sports Max 4)

02h30 | Dallas – Memphis (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – San Antonio

04h00 | Denver – Golden State (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Houston

04h30 | LA Clippers – Portland