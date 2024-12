Une large victoire et des sourires bienvenus pour les Wolves

Aucune pitié, même avec un compatriote. Mike Conley venait de transmettre le cuir à Rudy Gobert au niveau de la ligne à 3-points. Le pivot des Wolves a alors feinté le main à main avec son meneur avant de partir en pénétration devant son défenseur, Armel Traoré, surpris comme toute la défense des Lakers.

Un dribble plus tard, Rudy Gobert écrasait (à nouveau) le cercle à deux mains, provoquant le début d’une hystérie collective sur le banc des Wolves. Avec un Anthony Edwards sautillant de plaisir, un Naz Reid tout aussi souriant… Le geste du Français, rarissime, offrait 20 points d’avance à leur formation.

Avec 10 minutes à jouer, les locaux ne seront pas rejoints par des Californiens, qui jouaient en « back-to-back » (contre deux jours de repos pour les Wolves), finalement battus de 29 points.

Un petit Anthony Edwards

Les hommes de Chris Finch n’ont pas eu beaucoup l’occasion de sourire ces dernières semaines. Avant leur victoire d’un point face aux Clippers, ils ont enchaîné quatre défaites de rang, et plus largement sept défaites en neuf sorties.

« C’est un plaisir de gagner. J’espère que c’est le début d’une bonne série pour nous, mais c’est à nous de continuer. Les gars sont dans un bon état d’esprit. Beaucoup de choses ont été dites dans le vestiaire avec beaucoup d’intentions, et les gars les ont prises à cœur tout en maintenant une bonne camaraderie, un bon esprit et du positif autour de tout ça », énumère ainsi le coach.

Un écho notamment aux récentes prises de parole d’Anthony Edwards. Ce dernier disait ne pas aimer que ses coéquipiers et lui jouent aux « cadors » alors que l’équipe serait « soft collectivement, en interne ».

« On a de grands compétiteurs dans ce vestiaire, donc quand vous perdez, vous êtes évidemment frustré. Mais il faut toujours avoir du recul et ne jamais perdre de vue que c’est du basket. On y consacre notre vie, mais cela reste du basket. On doit s’amuser quand on entre sur le terrain », rappelle d’ailleurs Rudy Gobert, auteur d’un grand match (17 points à 7/8 aux tirs et 12 rebonds) avec quantité de dunks.

Dans la bonne direction

Fait notable de cette soirée, les Wolves l’ont emporté malgré un tout petit Anthony Edwards au « scoring » : seulement 8 points à 3/13 aux tirs, sa première sortie de l’année sous la barre des 10 points. Mais derrière Julius Randle (18 points) et Rudy Gobert, les remplaçants ont répondu présent. Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker ont brillé (15 points chacun), tout comme Donte DiVincenzo (11 points et 9 passes décisives).

Son équipe ayant shooté à près de 51% de réussite, dont 43% à 3-points, Chris Finch parle l’un des matchs les plus « intelligents » livré par sa formation en attaque. « On a bien géré face à leurs changements défensifs. Les différents groupes avaient différents problèmes à résoudre, mais on a fait du bon boulot », décrit encore le technicien, dont l’équipe affiche de nouveau un bilan équilibré (10 victoires – 10 défaites).

Les Wolves, qui s’apprêtent à rendre visite aux Clippers avant une double confrontation sur le parquet des Warriors, se rapprocheraient-ils de leur niveau voulu ? « Je ne crois pas. Il reste encore beaucoup à faire. On peut clairement afficher une meilleure alchimie offensive. Aucun doute là-dessus. On va dans la bonne direction, mais on a encore un long chemin à parcourir », prévient Chris Finch en conclusion.