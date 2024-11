Les Pistons profitent de la NBA Cup pour frissonner un peu

En battant Miami, Toronto et Indiana, les Pistons restent parfaits dans cette NBA Cup. Encore mieux : avec ce 3-0, ils sont à égalité avec les Bucks dans le groupe B et mardi prochain, les deux équipes se retrouveront pour une place en quart de finale.

Impensable pour une équipe qui n’a remporté que 14 matches la saison passée, engluée dans des saisons très, très mauvaises depuis plusieurs années. Mais ils veulent changer en 2024/25 et ce tournoi de mi-saison est une occasion en or pour se relancer. Indiana l’a bien montré en décembre 2023, en allant en finale, puis au printemps, avec une finale de conférence.

« Le sentiment d’urgence est très important, c’est clair. On a besoin de chaque match. Souvenez-vous Indiana l’an dernier, qui avait pris le tournoi au sérieux », rappelle Cade Cunningham, qui avait aussi en mémoire la défaite contre les Pacers dans ce même tournoi en novembre 2023. « On veut aller à Las Vegas, on veut connaître cette expérience, celle de gagner quelque chose. On en veut. »

Enfin un match à enjeu pour Detroit

Il faut rappeler que, depuis quinze ans, les Pistons ont disputé les playoffs à seulement trois reprises et sans jamais y gagner un match. Le dernier succès, c’est le Game 4 en finale de conférence contre Boston, le 26 mai 2008… Ce match aura donc une saveur particulière pour une franchise qui n’est plus habituée à respirer cet air-là.

« C’était important pour nous et les gars l’ont abordé ainsi », se réjouit JB Bickerstaff. « Ils veulent gagner. Il y a un sentiment d’urgence et ça donne une chance à nos joueurs de jouer des matches à enjeu, et de voir comment ils réagissent à ça. Ils ont répondu de manière positive. »

Il faudra le refaire mardi soir face à Milwaukee dans le match le plus important des Pistons depuis des années. Mais déjà, avec le parfum de cette NBA Cup, ils progressent avec 9 succès au compteur avant même que le mois de décembre ne commence. La saison dernière, pour arriver péniblement à ce total de 9 victoires, il avait fallu attendre le 27 février…