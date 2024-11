Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, l’insatisfait

Le Thunder a repris sa marche en avant avec une 4e victoire de rang, cette nuit, sur le parquet des Lakers. Chet Holmgren se soigne, et il y a quelques passages à l’infirmerie de joueurs majeurs, mais Shai Gilgeous-Alexander reste le même. Chaque soir, il plante sa trentaine de points, trouve ses shooteurs, et casse les défenses. Et depuis cette année, il a décidé de devenir un danger à 3-points.

Après ses 12 tirs primés face aux Warriors, il enchaîne avec un 3 sur 10 à 3-points face aux Lakers. Parmi ces trois paniers de loin, il y a celui, à 95 secondes de la fin, qui fait très mal aux Lakers pour donner quatre points d’avance (95-91). Un écart décisif.

« Pour moi, ce n’était pas si compliqué » répond-il alors qu’il avait un défenseur collé à lui. « Je travaille sur mon jeu tout l’été, en me concentrant sur des situations pour réussir à prendre et à marquer des tirs difficiles. La NBA regroupe les meilleurs athlètes, les meilleurs basketteurs et les meilleurs systèmes de jeu au monde. Tu n’auras pas toujours une opportunité facile pour tirer, mais j’essaie d’être celui, dans l’équipe, qui prend et réussit des tirs difficiles. »

Beaucoup de pistes d’amélioration

Auteur de 36 points, 9 passes et 6 rebonds à 13 sur 28 aux tirs, « SGA » n’en a pas oublié d’attaquer le cercle dans le « money time » avec une merveille d’Eurostep avec la faute, puis un « drive » pour boucler la victoire aux lancers-francs. Mais l’intéressé estime qu’il n’est pas encore assez complet.

« Ma prise de décision pourrait être meilleure. Mon impact physique pourrait être meilleur. Mon attention en défense loin du ballon pourrait être meilleure. Mes décisions dans la raquette pourraient être meilleures. Je pourrais mieux jouer sur les réceptions de passe. Je suis vraiment très critique envers moi-même » insiste-t-il, alors qu’il fait déjà partie des trois meilleurs joueurs de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 18 34 50.5 34.3 85.6 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.7 2.8 1.1 29.5 Total 404 33 49.7 34.8 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.