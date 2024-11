Maxi Kleber ne rejouera pas avec la sélection allemande

En 2022, Maxi Kleber avait zappé l’Eurobasket avec l’Allemagne pour prendre du repos, faire souffler son genou et négocier son nouveau contrat avec Dallas. Une décision qui avait fait enrager Dennis Schroder, qui n’avait pas ménagé ses critiques.

« S’il avait dit qu’il allait signer son contrat et jouer avec la sélection pour gagner encore plus d’argent, je l’aurais compris. Mais si tu dis au coach : ‘Je veux m’entraîner sur mon maniement du ballon et travailler sur mon jeu durant l’été’, alors désolé de te le dire Maxi, mais tu n’as pas de jeu. Tu restes dans les corners, tu défends, tu joues le pick-and-roll, mais tu n’es pas quelqu’un comme Carmelo Anthony, tu n’as pas à travailler ton jeu », avait-il déclaré durant l’été 2023.

« L’équipe nationale, c’est définitivement terminée pour moi »

Même si le meneur de jeu s’est excusé une semaine après, l’intérieur des Mavericks n’était pas là lors du sacre de la « Mannschaft » à la Coupe du monde 2023, ni lors des Jeux olympiques l’été dernier. Il a donc manqué ces belles pages de l’histoire du basket allemand.

« La situation est ce qu’elle est. C’est pourquoi j’ai dû l’accepter. J’ai regardé les matches, comme un fan, bien sûr, car je suis toujours positif concernant le basket de mon pays, quand l’équipe nationale a du succès », explique-t-il. « Je connais très bien beaucoup des joueurs de cette équipe. C’était génial de les observer. »

Maxi Kleber, qui aura 33 ans dans deux mois, n’a donc pas l’intention de revenir en sélection, désormais dirigée par Alex Mumbru. « Je le connais mais je n’ai pas encore parlé avec lui. L’équipe nationale, c’est définitivement terminée pour moi. Il n’y aura pas de retour », annonce-t-il.

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.2 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.7 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.6 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 5.9 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 2024-25 DAL 9 15 47.4 33.3 50.0 0.2 2.8 3.0 0.8 2.3 0.1 0.6 0.4 2.3 Total 415 23 44.6 35.7 77.6 1.1 3.4 4.5 1.1 2.1 0.4 0.7 0.9 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.