Marcus Smart, un coup de chaud qui fait du bien

Le début de saison était compliqué pour Marcus Smart. D’abord titulaire, l’ancien des Celtics est désormais remplaçant chez les Grizzlies suite à son premier passage à l’infirmerie, et à ses problèmes d’adresse.

Mais cette nuit, alors que les Pistons avaient bien démarré sur le parquet de Memphis, en l’absence de Ja Morant (touché au genou), c’est l’ancien « Défenseur de l’année » qui est venu à la rescousse. C’est ainsi lui qui a lancé le comeback de son équipe, avec un 3-points puis une interception au sol, transformée en passes décisive.

Rentré à -9 dans le premier quart-temps, Marcus Smart est ressorti avec son équipe à +11 au tableau d’affichage !

« Respectez un peu mon gars et arrêtez ces discussions tout de suite » lâchait carrément Ja Morant en interrompant l’interview d’après-match, en bord du terrain, de son coéquipier.

À la recherche du respect

Critiqué par les fans du Tennessee, Marcus Smart s’est offert un match référence, avec 25 points à 8/12 dont 7/11 de loin, 5 passes et 3 interceptions en 20 minutes. Pour un +/- impressionnant de +25.

« J’adore quand les gens me manquent de respect et perdent de vue ce que je suis et ce que je fais » explique-t-il ainsi. « Et puis il y a des soirs comme ça où je le leur rappelle. J’adore. Qu’ils continuent de le faire et j’espère qu’il y aura davantage de soirées comme celles-ci. »

Taylor Jenkins pouvait également apprécier l’apport de son vétéran et « son coup de boost incroyable », alors qu’il s’adapte à un nouveau rôle, et qu’il se remet d’une intoxication alimentaire.

« Quand vous venez d’un endroit, d’une équipe différente, que vous avez été titulaire pendant la majeure partie de votre carrière, et que vous passez sur le banc, les gens parlent, et ils essaient de comprendre ce qui se passe », conclut Marcus Smart. « Pour moi, je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent et disent. Je peux contrôler ce que je peux faire. Et c’est d’aller sur le terrain, d’être moi-même, d’être professionnel. Je prends ce que la défense me donne, je me concentre sur l’opportunité que j’ai devant moi ».

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 MEM 9 20 38.2 31.7 85.7 1.1 1.3 2.4 3.9 1.9 1.3 1.9 0.7 9.2 Total 610 30 38.8 32.3 77.8 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.