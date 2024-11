Les Sixers vont-ils redresser la barre ? Paul George en fait la promesse

Si ça va mieux chez les Bucks, qui sont revenus à l’équilibre (9 victoires – 9 défaites) et dans le Top 6 à l’Est, c’est par contre toujours la soupe à la grimace chez les Sixers. Il faut dire que Philadelphie pointe toujours à la 14e place de l’Est (3 victoires – 13 défaites) et que le duo George/Embiid est encore à l’infirmerie…

Les deux All-Stars ne sont ainsi toujours pas disponibles pour le match de ce soir, face aux Rockets.

« C’est très frustrant » confesse Paul George sur ses allers-retours à l’infirmerie. « Surtout par rapport à la façon dont la saison se déroule et le fait d’avoir une blessure qui revient, mais je suis toujours positif et optimiste. C’était un contretemps, mais je me suis renforcé, j’ai travaillé sur tout ce dont j’avais besoin pour me remettre dans le bain et progresser, et j’espère être de retour avec les gars très bientôt. »

Effort et énergie

Le plus tôt sera le mieux pour Philadelphie, car sur les 127 équipes qui ont débuté leur saison par 3 victoires ou moins sur leurs 16 premières rencontres, seulement huit ont ensuite atteint les playoffs. Les Sixers l’ont d’ailleurs déjà fait en 2010/11, dans le sillage d’Elton Brand, Andre Iguodala ou Jrue Holiday…

« L’effort et l’énergie, c’est une chose que nous pouvons contrôler » explique Paul George sur ce que son équipe peut faire pour changer la dynamique de la saison. « Évidemment, avec notre grand (Joel Embiid) absent, moi, Tyrese (Maxey) qui revient juste et qui doit retrouver son rythme… Nous sommes un peu limités, mais ce que nous pouvons contrôler, c’est notre effort, notre énergie et le fait de tout faire avec un peu plus de dureté. Nous allons changer les choses. Je promets à 100% que nous allons changer tout ça. Ça dépend seulement de nous. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 8 29 38.3 27.8 81.5 0.9 4.5 5.4 4.8 2.4 2.2 3.1 0.2 14.9 Total 875 34 44.0 38.4 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.