Le MVP de la nuit | Jimmy Butler, le cérébral

Malade, il a longtemps été incertain, mais ça aurait été dommage de louper une rencontre après cinq jours de repos… Jimmy Butler était finalement en tenue face aux Mavericks, et il a confirmé qu’il restait le leader du Heat.

Auteur du dunk de l’égalisation pour envoyer les deux formations en prolongation, l’ailier All-Star compile 33 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 contres dans la victoire de Miami. Le tout avec une efficacité impressionnante : 11 sur 17 aux tirs, et 11 sur 16 aux lancers-francs. Le tout sans prendre le moindre 3-points !

« J’ai le sentiment que je dois être plus agressif et plus souvent » a-t-il expliqué. « À chaque fois que je suis agressif comme ça, et comme les gars et le coach souhaitent que je le sois, cela ouvre beaucoup plus de choses pour les autres. » Les stats avancées le prouvent. Plus Jimmy Butler a le ballon dans les mains, mieux le Heat joue.

Le Heat gagne plus souvent lorsque Jimmy Butler est au coeur du jeu

Lorsqu’il a été sur le terrain cette nuit, 28.7% des ballons sont passés par lui. C’est un record cette saison. Sur les dix matches qu’il a joués cette saison, le Heat est à 5v-1d lorsque ce « usage rate » est supérieur à 20%, et à 0v-4d lorsque Butler affiche un « usage rate » inférieur à 20%.

« Si je peux être le fer de lance de l’attaque, c’est bien. Il ne reste plus qu’à trouver comment le faire sur le plan défensif » poursuit Jimmy Butler, avant d’évoquer son dunk égalisateur : « Cela m’emmerde de dire ça, mais Duncan (Robinson) a fait une super passe ! »

Ce qui signifie que Bam Adebayo redevient son Lieutenant, et l’intéressé l’accepte volontiers. « C’est un joueur intelligent, et il fait le geste juste à chaque action. Quand tout est en place, on s’en nourrit. Parfois, on s’en remet à Tyler, parfois à moi, mais en ce moment, on s’en remet à Jimmy, et on est à fond derrière ça. »

Comme Nikola Jokic

Pour Erik Spoelstra, la grande force de Jimmy Butler, c’est sa vitesse de réaction et d’action. Lorsqu’il a la balle en main, il a cette capacité à analyser très vite le jeu, et à agir vite.

« Il a le temps de réaction le plus court dans la vitesse de traitement lorsque les ballons sont dans ses mains, et c’était déjà le cas lors de notre première année » conclut le coach de Miami. « Et vous savez ce qu’il y a d’unique dans sa façon de faire, c’est qu’il peut apporter cette densité physique et cette intensité, tout en ralentissant dans les moments clés. Cela fait partie de son génie. Il ne se contente pas de baisser la tête et de percuter les gens… Il sait lire là où la rotation peut déraper. C’est le genre de choses que les grands joueurs, comme Jokic, font à un rythme un peu plus lent, mais c’est ce qu’il fait, il traite toutes les informations et c’est une compétence rare. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 9 31 50.0 21.4 78.3 2.9 2.4 5.3 4.9 1.6 1.4 1.6 0.2 17.7 Total 823 33 47.0 32.8 84.3 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.