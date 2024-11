Michael Malone devient le coach le plus victorieux de l’histoire des Nuggets

Quelques jours seulement après Taylor Jenkins à Memphis, c’est un autre coach qui bat le record de victoires de sa franchise. Il s’agit de Michael Malone à Denver.

Avec cette 433e victoire (contre les Lakers) décrochée depuis son arrivée sur le banc des Nuggets, en 2015, il dépasse Doug Moe, connu pour son style offensif totalement débridé dans les années 1980.

L’entraîneur n’a pas caché son émotion sur le parquet, les larmes aux yeux, tandis que DeAndre Jordan lui sautait dessus pour le féliciter. En conférence de presse, il est revenu sur ce record.

« Les joueurs m’ont arrosé d’eau. Cela montre la connexion de ce groupe. On partage nos succès. On est une famille », explique-t-il. « La vie, ce sont des moments, comme mon père me le disait toujours, et là, c’est un grand moment à fêter avec mes gars et avec l’équipe. »

Il aurait aimé que son père voit ça…

C’est d’ailleurs son seul regret dans cette soirée et après ce succès à Los Angeles : il aurait aimé que son père Brendan Malone, décédé le 9 octobre 2023 et ancien coach lui aussi, « soit là pour voir ça ».

Michael Malone en a aussi profité pour rendre hommage aux propriétaires de la franchise. Cela va bientôt faire dix ans qu’il est sur le banc et en fin de saison, il battra un nouveau record avec le plus grand nombre de rencontres dirigées sur le banc des Nuggets (c’est Doug Moe qui détient le record avec 789, Mike Malone est à 734).

« J’ai de la chance de travailler avec la famille Kroenke, Stan et Josh. Ils ont été merveilleux pour moi et ma famille. Le moins que je puisse dire, c’est que, lorsque quelqu’un croit en vous, c’est puissant. Ils ont continué à croire en moi à chaque étape de mon parcours et je ne prends pas cela à la légère », conclut-il.