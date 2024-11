Accro au tir à 3-points, AJ Green se montre aussi en défense

Il a très bien fait de flotter en défense. Après avoir « switché » en défense, AJ Green a vu Damian Lillard être pris de vitesse par TJ McConnell. L’arrière des Bucks est venu en aide et a baissé les mains pour lui subtiliser le ballon. La contre-attaque des Bucks a permis à Gary Trent Jr. de sanctionner à 3-points dans la foulée.

Spécialiste du tir longue distance – il prend… 92% de ses tirs derrière l’arc pour 47% de réussite cette année – AJ Green commence à se faire une solide réputation en matière de défense. Sa prestation face aux Bulls plus tôt dans la semaine, devant Zach LaVine notamment, lui avait déjà valu les félicitations de Giannis Antetokounmpo.

« Sa défense est incroyable. Il ne saute pas sur les feintes. Il utilise son corps de manière très intelligente. Il y a deux ans, il se mettait en difficulté avec les fautes. Il utilisait beaucoup ses mains, sautait peut-être un peu sur la feinte, ce qui permettait au gars de tirer deux lancers francs faciles. Mais maintenant, il est solide », qualifiait le Grec.

Et c’est ainsi que le joueur non-drafté peut gagner son temps de jeu. Même dans un soir de maladresse comme face aux Pacers hier (5 points à 2/7 aux tirs en 23 minutes). Idem encore quelques jours plus tôt face aux Rockets.

Un profil sous-estimé

« Il bouge si bien ses pieds, il met si bien son corps en position, c’est un défenseur sous-estimé. Il le montre à l’entraînement, en match.. Il n’est pas un fardeau en défense, c’est même l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe », poursuit la star de l’équipe.

Face à Houston, les Rockets avaient tenté de le cibler en défense avec Jalen Green. Un mauvais pari selon son coach Doc Rivers : « Ils n’arrêtaient pas de le viser et on se disait : ‘Vous vous en prenez au mauvais gars. Ce type peut défendre’. Mais il est jeune, ils ne connaissent pas son nom, ils ont décidé de l’attaquer et ça a tourné en notre faveur la plupart du temps. »

Le coach des Bucks en rigolait en disant espérer que les équipes adverses continuent à essayer de le cibler, en vain. « Tout le monde pourrait être surpris parce que c’est un blanc d’1m93, mais si vous le regardez, physiquement, il est fort, il se déplace bien. Il est intelligent, solide et c’est un bon défenseur, donc ça peut surprendre les gens », juge Damian Lillard.

Autant de compliments qui font logiquement plaisir à l’intéressé qui se dit prêt à relever tous les challenges défensifs, y compris face aux grands noms de la ligue. « À chaque match, il faut avoir cet état d’esprit de vouloir ces duels et de prouver que l’on peut stopper ces gars. Donc, oui, c’est sympa de batailler et de voir ce que l’on a dans le ventre », termine Green.

A.J. Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 35 10 42.4 41.9 100.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.9 0.2 0.3 0.0 4.4 2023-24 MIL 56 11 42.3 40.8 89.5 0.2 1.0 1.1 0.5 0.9 0.2 0.2 0.1 4.5 2024-25 MIL 15 19 48.1 46.7 75.0 0.2 1.7 1.9 0.9 1.1 0.7 0.4 0.1 7.7 Total 106 12 43.5 42.4 88.9 0.2 1.1 1.3 0.6 0.9 0.2 0.3 0.0 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.