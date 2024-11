Les Mavericks ont aussi eu droit à leur réunion « de crise »

Il y a une semaine tout juste, les Mavericks quittaient Utah la tête dans le sac, après un revers peu glorieux chez le Jazz, la faute notamment à une défense calamiteuse dans les derniers instants. Sept jours plus tard, l’arrière-garde de Dallas a tenu bon à Denver dans les ultimes minutes, à l’image des deux contres décisifs de Dereck Lively II. Un changement d’attitude et de résultat rendus notamment possible par une réunion d’équipe organisée juste après la claque de Salt Lake City, comme l’a révélé P.J. Washington ce vendredi.

L’ailier fort des Mavericks a expliqué que l’après-match au Delta Center avait été animé. « Après cette défaite, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit que nous devions être meilleurs que ça » a assuré PJ Washington. L’ancien joueur des Hornets a ajouté que les entraîneurs de Dallas avaient aussi pris part à cette entrevue. Et elle a visiblement fait le plus grand bien aux Texans, qui restent désormais sur quatre victoires consécutives !

Dallas « a appris une leçon »

Les Mavericks, qui étaient incapables de gagner en fin de match depuis le début de saison restent notamment sur deux victoires dans le « clutch », dimanche chez le Thunder ce vendredi donc à Denver, ce sans Luka Doncic. Il leur a pourtant fallu faire le dos rond et rester fort mentalement alors qu’ils avaient vu leur avance de 24 points fondre en deuxième période face à la furia des Nuggets à la maison.

« C’est toujours difficile dans cette salle, on doit saluer leur performance » a estimé Kyrie Irving à ESPN. « Dans le troisième quart-temps, on n’a pas fait suffisamment d’efforts, à commencer par moi-même. En tant qu’un des leaders de l’équipe, je dois être meilleur, continuer à parler avec les gars, et à rester sur le même rythme qui nous avait donné cette avance. On a appris une leçon, clairement. »

Alors qu’à Utah, les dernières minutes avaient donné lieu à plusieurs situations mal gérées par les Mavericks, les joueurs de Jason Kidd ont cette fois su revenir à leurs fondamentaux sans paniquer.

Kyrie Irving très bien défendu toute la deuxième période, P.J. Washington a pris le relais en attaquant le cercle des Nuggets, la même recette qui avait si bien fonctionné en première période. L’intérieur a été saignant, une fois de plus depuis son retour de blessure, avec 22 points, 13 rebonds et 3 interceptions et confirme son rôle de facteur X des Mavs. Son cinquième double-double avec Dallas a été synonyme d’une cinquième victoire.

Les lieutenants sont montés au créneau

Il a aussi été bien épaulé par Naji Marshall, aussi précieux défensivement qu’en attaque où il a su profiter des oppositions favorables laissées par Mike Malone, qui a notamment davantage misé sur un Russell Westbrook en confiance que sur la taille de Christian Braun.

« Je suis fier de tout l’effectif » s’est félicité Kyrie Irving. « On a tous haussé notre niveau de jeu au moment opportun. On est allé chercher cette victoire avec nos tripes. On doit faire de notre mieux pour trouver notre rythme, se trouver les uns les autres avec confiance, en particulier dans des contextes difficiles comme ici à Denver. Contre ce qui se fait de mieux dans la ligue, vous devez être à votre maximum. Je suis heureux qu’on ait joué dur ce soir pendant 48 minutes, c’est ce qu’il fallait faire ce soir. »

Dallas est désormais en position favorable pour décrocher la place de « wild card », et terminer meilleur deuxième des groupes de l’Ouest dans la NBA Cup.

Si les Mavs sont assurés de terminer derrière les Warriors dans le groupe C, leur bilan de deux victoires et une défaite mais surtout leur différence de points très favorable de +41 après avoir étrillé les Pelicans mardi leur donne le contrôle de leur destin avant d’affronter Memphis pour conclure cette première phase. « On essaie d’aller à Vegas » en souriait P.J. Washington en conférence de presse.