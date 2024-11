Chez les Clippers, le Coffey est toujours chaud

S’il est plus ou moins installé dans la rotation des Clippers depuis quelques années, Amir Coffey a franchi, à son niveau, un cap cette saison. Il tourne en effet à 10.1 points de moyenne à 46% de réussite à 3-pts et 24 minutes par match. Ces trois chiffres étant ses records en carrière.

Dernier exemple en date : il a marqué 18 points contre le Magic, en prenant notamment la place de Norman Powell (blessé) dans le cinq majeur. « Ça fait du bien. J’essaie de ne pas trop me concentrer sur mes minutes ou sur le fait d’être titulaire ou remplaçant. J’essaie surtout de faire mon travail quand on m’appelle », commente-t-il.

Certes, mais pourquoi ce schéma fonctionne-t-il si bien cette saison ? « Je shoote quand je suis ouvert », répond-il. « J’essaie d’être dans le bon spacing pour que mes coéquipiers me trouvent. Tyronn Lue donne à chacun le feu vert pour être agressif, donc ça facilite les choses pour tout le monde. Tout le monde peut shooter et être agressif. Contre Orlando, c’était mon match. Le prochain, ce sera celui de quelqu’un d’autre. »

Savoir saisir sa chance

Amir Coffey offre tout de même une réponse plus précise. S’il a autant de bons tirs et affiche cette réussite, c’est parce que les Clippers ont « un joueur comme James Harden qui parvient à créer énormément pour lui et pour les autres ». « Il attire les prises à deux, donc ça ouvre les choses pour les autres », ajoute-t-il.

Comme Norman Powell est encore gêné par ses ischio-jambiers, l’ailier devrait de nouveau commencer dans le cinq majeur ce vendredi soir face aux Kings. Une bonne nouvelle de plus pour un joueur qui a connu la G-League et profite donc encore plus de ce premier mois réussi.

« La G-League, ce n’est pas facile. Donc avoir passé cet obstacle et en arriver à ce point, ça veut dire beaucoup », livre-t-il avant de revenir sur l’aspect mental de ses premières saisons. « C’est vraiment une question de mentalité, de ne pas être trop dur avec soi-même et d’avoir fait l’aller-retour en G-League. C’est d’abord du travail. Il faut bosser, garder la confiance et, quand on vous appelle, alors faire les choses et espérer qu’une chance se présente. Quand ce sera le cas, il faut en profiter. »

Amir Coffey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 18 9 42.6 31.6 54.5 0.2 0.7 0.9 0.8 1.1 0.3 0.4 0.1 3.2 2020-21 LAC 44 9 43.7 41.1 71.1 0.2 0.8 1.0 0.5 0.7 0.2 0.3 0.0 3.2 2021-22 LAC 69 23 45.3 37.8 86.3 0.4 2.5 2.9 1.8 1.3 0.6 0.7 0.2 9.0 2022-23 LAC 50 13 38.6 27.5 77.8 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0 0.1 0.4 0.1 3.4 2023-24 LAC 70 21 47.2 38.0 85.9 0.4 1.7 2.1 1.1 1.5 0.6 0.5 0.2 6.6 2024-25 LAC 16 24 49.1 46.4 85.3 0.6 1.9 2.6 1.1 1.6 0.6 0.7 0.1 10.1 Total 267 17 45.1 38.1 81.7 0.4 1.5 1.9 1.1 1.2 0.4 0.5 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.