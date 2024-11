Les Celtics comme chez eux à la Maison-Blanche

« Ils sont arrivés comme ça, je ne sais pas d’où ils sortent », commence par blaguer Joe Biden, avant de se tourner vers les hommes derrière lui pour en être bien sûr : « Vous êtes les Celtics, n’est-ce pas ? » C’est avec un nouveau trait d’humour sur ses trous de mémoires et absences qui l’ont empêché de se représenter que le président américain sortant a accueilli les champions en titre à la Maison-Blanche.

Dans le cadre d’une tradition qui aurait débuté lorsque les Celtics 1963 de Bill Russell ont rencontré le président John F. Kennedy, Joe Biden leur a fait visiter le bureau ovale. Au total, la franchise la plus décorée de la ligue (18) a remporté au moins un titre dans… huit des treize dernières administrations présidentielles.

The 2024 NBA Champion Boston Celtics aren’t just any champions, but the winningest franchise in league history – now with a record 18 titles!

It was my pleasure to welcome their team to the People’s House today. pic.twitter.com/ZE0klSlPe6

— President Biden (@POTUS) November 22, 2024