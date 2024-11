D’un petit point, les Nets écartent les Hornets d’un bon Tidjane Salaün

Le suspense aura été au rendez-vous à Brooklyn, puisqu’il a fallu attendre la dernière minute pour décider du vainqueur, mais ce sont finalement les Nets qui prennent le dessus sur les Hornets (116-115) dans ce match qui comptait pour la « NBA Cup ».

Brandon Miller (29 points), Tre Mann (19 points, 6 passes) et même Tidjane Salaün (11 points, 8 rebonds, 2 contres) ont brillé, mais Charlotte n’a pas su résister à Cam Johnson (34 points), chef de file du collectif new-yorkais. Pourtant, Cam Thomas était absent…

LaMelo Ball « benché » !

Insolents de réussite, les Hornets commencent par faire pleuvoir un déluge de 3-points sur les Nets, avec Miles Bridges, Brandon Miller, LaMelo Ball et même le frenchie Tidjane Salaün. Leur avance est déjà conséquente après douze minutes (37-23), malgré Cam Johnson. L’intensité et le rythme retombent alors quelque peu, tout autant que l’adresse, mais un 17-4 de Brooklyn, impulsé par Johnson mais aussi Dorian Finney-Smith, fait surtout retomber l’écart. Seuls Miller puis Ball sont inspirés pour relever cette attaque de Charlotte en grande difficulté et qui gaspille beaucoup (59-54).

La pause n’a pas refroidi Cam Johnson, qui continue de martyriser la défense des Hornets et, dans le sillage de leur shooteur qui s’ouvre même l’accès au cercle, les Nets en profitent pour prendre une belle avance. Heureusement, la paire Tre Mann – Tidjane Salaün fait du bien en sortie de banc et tout reste à faire au score (87-85). La rencontre s’emballe alors, les snipers dégainent, Ben Simmons se met en évidence des deux côtés et Johnson répond autant que possible à Brandon Miller. Finalement, Brooklyn tient bon, sans paniquer, et c’est le surprenant Trendon Watford qui achèvera Charlotte avec ses paniers près du cercle (116-115).

À noter l’absence de LaMelo Ball du terrain dans les quatre dernières minutes, alors qu’il est pourtant l’un des cinq joueurs qui ont le plus marqué dans le « money time » cette saison…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooklyn s’est arraché (merci Cam Johnson). Les Nets ont eu chaud, car il s’en est fallu de peu pour que Brandon Miller égalise à 116 partout, mais ils auront réussi à surprendre les Hornets, qui pointaient pourtant à +17 dans le premier quart-temps. Si les joueurs de Jordi Fernandez ont séduit collectivement, le héros du soir se nomme Cam Johnson, intenable de bout en bout, à 3-points puis plus près du cercle, quand ça n’allait pas. Mentions spéciales, aussi, à Dennis Schröder et Trendon Watford pour avoir su plier l’affaire à la fin, et à Dorian Finney-Smith, Jalen Wilson et Ben Simmons pour leurs belles séquences des deux côtés.

– Trop d’erreurs à Charlotte. Si les Hornets veulent envisager le « play-in » en fin de saison, il leur faudra déjà commencer par éviter de perdre ce genre de match contre des adversaires à leur portée. Plombés par leurs pertes de balle, et pas aidés par un LaMelo Ball à côté de ses pompes, les hommes de Charles Lee ont été punis au fil des minutes, car Cam Johnson et consorts n’ont pas manqué de profiter de ces nombreux cadeaux. Même si Brandon Miller, Miles Bridges ou encore Tre Mann ont tout fait pour empêcher ce revers, frustrant mais pas immérité, alors que l’adresse à 3-points était au rendez-vous.

– Tidjane Salaün se montre. Si Moussa Diabaté n’a pas eu le même impact que récemment dans le jeu, c’est son compatriote Tidjane Salaün qui en a profité pour briller cette nuit. Agressif pour aller obtenir des lancers-francs (6/7) et confiant en son shoot, le Français a tout simplement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière, flirtant avec le « double-double ». En sortie de banc, son association avec Tre Mann (qui a d’ailleurs claqué un poster terrible…) a fait du bien aux Hornets et il doit maintenant capitaliser là-dessus, pour s’installer durablement dans la rotation de Charles Lee… qui aura puni LaMelo Ball sur la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.