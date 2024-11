Premier entraînement pour Mitch Johnson avec ses Spurs

Suite au léger AVC dont il a été victime début novembre, Gregg Popovich a laissé sa place sur le banc des Spurs à Mitch Johnson. Cela fait désormais neuf matches que ce dernier s’occupe des Spurs, mais il n’avait pas encore dirigé un entraînement.

C’est le charme et le défaut de la saison régulière : les matches et les voyages s’enchaînent et pendant plusieurs semaines parfois, les équipes n’ont pas le temps de faire une simple séance d’entraînement. Les Spurs ont ainsi enfin pu s’entraîner ce lundi, avec Mitch Johnson aux commandes donc.

« C’est comme si la boucle était bouclée pour moi, car j’ai joué pour lui en Summer League. C’était vraiment cool », a commenté Tre Jones. « Comme on n’a pas toujours des jours pour s’entraîner, on sait que c’est important pour une équipe comme la nôtre, donc on était concentré. »

Il ne crie pas autant que Gregg Popovich

Si, durant les matches, et le meneur de jeu le confirme, le coach intérimaire « fait exactement ce que Gregg Popovich nous faisait faire », à l’entraînement, Mitch Johnson a pu imposer sa voix.

« Il y a clairement des différences entre eux. Mitch essaie de nous faire jouer avec confiance et beaucoup de liberté. Il nous pousse dans cette direction depuis qu’il a pris les commandes », insiste Tre Jones. « Il essaie de nous aider à penser à l’action d’après quand les choses ne tournent pas dans notre sens. Sans Gregg Popovich à nos côtés, il nous manque notre coach. Mais Mitch parle beaucoup et s’assure qu’on reste concentré, qu’on fasse les choses bien. »

Zach Collins, lui, estime qu’il n’y a « pas vraiment de différence », même s’il remarque que « Mitch Johnson n’a pas encore autant crié sur nous pour l’instant » que ne pouvait le faire le quintuple champion NBA. Cela va peut-être finir par arriver et peut-être même qu’il ira jusqu’à prendre une faute technique. « J’espère. J’adorerais ça. Ce serait génial », poursuit l’intérieur. « J’espère qu’on sera à +15 quand il fera ça. »